Должны ли люди с 3 группой инвалидности платить налог на землю
- Люди с инвалидностью 3 группы обязаны платить земельный налог, тогда как лица с инвалидностью первой и второй групп освобождены от этой обязанности.
- От уплаты земельного налога освобождены также ветераны войны, многодетные семьи, пенсионеры и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, но не люди с инвалидностью 3 группы.
Постоянные землепользователи и собственники земли в Украине должны платить земельный налог. Однако некоторые из них платить этот налог не обязаны.
Кто может не платить налог на землю?
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К этим категориям входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
Читайте также Сколько стоит присвоение кадастрового номера в сентябре 2025 года
Сейчас освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.
Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.
Какие категории также могут не платить земельный налог
Также на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:
- лица с инвалидностью первой и второй группы;
- физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры (по возрасту);
- ветераны войны;
- физические лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.
Важно! Согласно, люди с инвалидностью 3 группы должны платить земельный налог
Лариса Кись напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, которые отнесены к лицам категории 4, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.
Какие виды земель не подпадают под необходимость платить налоги?
Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д. в пределах предельных норм:
- для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более чем
- 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.
Помните! В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
Можно ли сейчас приватизировать огород, которым вы уже много лет пользуетесь?
Приватизация огорода возможна по давности пользования, если земля не находится в частной собственности другого лица или в официальной аренде.
Во время военного положения процедуры упрощены, но важно действовать юридически грамотно, в частности с помощью юриста.