Земля в Украине используется не только для обработки и выращивания растений. Довольно часто их используют для заготовки сена или выпаса скота.

Каким образом можно получить землю

Несмотря на сложные времена, аграриям нужен доступ к землям для выпаса и заготовки кормов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Во время военного положения действуют упрощенные правила пользования землей.

Важно! Для подобных целей действует упрощенный договор аренды. Арендовать землю для выпаса или сенокоса можно по упрощенной процедуре – без проведения земельных торгов.

Можно взять в аренду как земли государственной или коммунальной собственности, так и площади, не находящихся в другом использовании.

Как оформить аренду:

Подаете заявление в местную военную администрацию или орган местного самоуправления.

Добавляете кадастровый номер участка (если известен) или описание местоположения.

Соответствующий орган принимает решение о передаче земли в аренду.

Кроме того, есть и определенные особенности такого договора:

Аренда на срок до 1 года.

Без права изменения целевого назначения или капитальной застройки.

Упрощенная регистрация в Государственном реестре прав.

Обратите внимание! После завершения военного положения нужно будет урегулировать права на землю по общей процедуре, если планируете пользоваться ею в дальнейшем.

Как взять в аренду землю в 2025 году