Сколько земли могут дать участнику боевых действий в 2025 году

Участники боевых действий имеют право вне очереди получить земельный участок определенной площади. Впрочем режим военного положения, который сейчас действует в Украине вводит определенные ограничения на отчуждение государственных земель.
Сколько земли могут предоставить УБД?
Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.
Законодательство позволяет получение УБД земельных участков в следующих размерах:
- Для садоводства (до 0,12 гектара),
- Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),
- Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),
- Для дачного строительства (до 0,10 гектара).
Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:
- обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;
- согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);
- документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.
Обратите внимание! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.
Что запрещено во время военного положения?
Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.
Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.
Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность
- гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу этого Кодекса (то есть до 1 января 2002 года).
Кому могут дать 2 гектара земли в 2025 году в Украине?
Украинцы могут бесплатно приватизировать до 2,28 гектара земли, но во время военного положения эта возможность ограничена.
Участники боевых действий и другие льготные категории имеют первоочередное право на получение земельных участков для различных целей, при условии, что не воспользовались этим правом ранее.