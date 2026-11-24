Як повідомляють Харківська обласна прокуратура й тамтешня поліція, організатором схеми виявився 27-річний мешканець Рівненщини. Чоловік працював у логістичній компанії та мав доступ до міжнародних перевезень, при цьому вже перебував на випробувальному терміні через скоєну аварію.

Свій тіньовий бізнес цей перевізник почав розкручувати ще у жовтні. Телефоном він запропонував харків'янину вивезти його та ще чотирьох знайомих призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску. Розписав процедуру гарно, хоча вона з самого початку була провальною.

Обіцяний трансфер не приїхав

Особиста зустріч відбулася 14 листопада біля одного з ресторанів Харкова. Сидячи в припаркованому авто, водій провів клієнту детальний інструктаж щодо правил конспірації та пообіцяв надати спеціальний трансфер для перетину кордону.

"Фігуранту вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Це сталося через хвилину після того, як ділок отримав на руки 10 тисяч доларів завдатку, – зазначають оперативники СБУ та слідчі Нацполіції.

Затримка організатора нелегального трансферу. Фото: з матеріалів слідства

Скільки коштують подібні послуги

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, розцінки на нелегальні трансфери суттєво відрізняються залежно від регіону та апетитів організаторів. Наприклад, нещодавно на Житомирщині затримали водія, який брав по 1500 доларів з пасажира за підвезення до прикордонної зони.

Водночас трапляються і значно дорожчі пропозиції. У Хмельницькому директор місцевої компанії просив 20 тисяч доларів за логістичний супровід до Молдови, а на Закарпатті місцевий житель продавав піші маршрути за 10 тисяч євро. Усі ці історії незмінно закінчуються зустріччю з правоохоронцями та кримінальними справами.