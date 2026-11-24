Как сообщают Харьковская областная прокуратура и тамошняя полиция, организатором схемы оказался 27-летний житель Ровенщины. Мужчина работал в логистической компании и имел доступ к международным перевозкам, при этом уже находился на испытательном сроке из-за совершенной аварии.

Свой теневой бизнес этот перевозчик начал раскручивать еще в октябре. По телефону он предложил харьковчанину вывезти его и еще четырех знакомых призывного возраста за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска. Расписал процедуру хорошо, хотя она изначально была провальной.

Обещанный трансфер не приехал

Личная встреча прошла 14 ноября возле одного из ресторанов Харькова. Сидя в припаркованном автомобиле, водитель провел клиенту подробный инструктаж по правилам конспирации и пообещал предоставить специальный трансфер для пересечения границы.

" Фигуранту уже сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу. Это произошло через минуту после того, как делец получил на руки 10 тысяч долларов задатка, – отмечают оперативники СБУ и следователи Нацполиции.

Задержание устроителя нелегального трансфера. Фото: из материалов следствия

Сколько стоят подобные услуги

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, расценки на нелегальные трансферы существенно разнятся в зависимости от региона и аппетитов организаторов. Например, недавно в Житомирской области задержали водителя, который брал по 1500 долларов с пассажира за подвоз в приграничную зону.

В то же время встречаются и гораздо более дорогие предложения. В Хмельницком директор местной компании просил 20 тысяч долларов за логистическое сопровождение в Молдову, а в Закарпатье местный житель продавал пешие маршруты за 10 тысяч евро. Все эти истории постоянно заканчиваются встречей с правоохранителями и уголовными делами.