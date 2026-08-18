Автомобілі Zeekr збиратимуть на заводах Volvo в Європі

Ймовірно, йдеться про моделі брендів Zeekr та Lynk & Co, повідомляє CarNewsChina. Компанія поки не уточнює, які саме автомобілі можуть отримати європейську локалізацію.

У Geely змінився голова правління

17 серпня компанія повідомила про відставку Лі Шуфу з посад голови правління та виконавчого директора Geely Automobile. Його наступником став Ань Цунхуей. Водночас Лі Шуфу продовжує очолювати Geely Holding – материнську структуру, до якої входить Geely Automobile. Одним із ключових напрямів роботи нового керівника стане посилення взаємодії всередині Geely Automobile, співпраця з контролюючим акціонером та розвиток міжнародного бізнесу компанії.

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Zeekr 9X

Під час конференції, присвяченої проміжним фінансовим результатам 2026 року, Ань Цунхуей заявив, що заводи Volvo в Європі стануть важливою частиною закордонної виробничої стратегії Geely. Саме там планують випускати автомобілі високого класу концерну. Очікується, що масове виробництво таких моделей у Європі розпочнеться у 2028 році.

Які автомобілі Geely можуть виробляти в Європі

Geely Automobile наразі контролює автомобільні бренди Geely, Geely Galaxy, Zeekr та Lynk & Co. При цьому саме Zeekr позиціонується як марка преміального рівня, тоді як Lynk & Co займає проміжну позицію між масовим і преміальним сегментами. Тому можна припустити, що серед потенційних кандидатів на європейське виробництво будуть окремі моделі цих двох брендів.

Серед можливих варіантів – великі кросовери Lynk & Co 900, Zeekr 9X та Zeekr 8X. Водночас Geely не назвала конкретні моделі, тому цей перелік поки залишається припущенням. Локальне виробництво дозволило б компанії зменшити залежність від постачання автомобілів із Китаю та потенційно спростити вихід преміальних моделей Geely на європейський ринок.

Lynk & Co 900

У Volvo є три заводи, які можуть стати базою

Наразі Volvo має два заводи з виробництва автомобілів у Європі – у Швеції та Бельгії. Крім того, компанія будує завод з виробництва електромобілів у Словаччині. Словацьке підприємство має розпочати масове виробництво на початку 2027 року. Таким чином, до моменту запланованого запуску виробництва автомобілів Geely у 2028 році компанія потенційно матиме три європейські майданчики Volvo, з яких можна обирати.

Крім того, Geely вже розширює виробничу присутність у Європі іншим шляхом. Раніше компанія створила спільне підприємство з Ford для виробництва автомобілів на заводі американського автовиробника в Іспанії. Виробництво двох моделей під брендом Geely там також має розпочатися у 2028 році.

Geely посилює позиції на світовому ринку