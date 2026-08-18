Автомобили Zeekr будут собирать на заводах Volvo в Европе

Вероятно, речь идет о моделях брендов Zeekr и Lynk & Co, сообщает CarNewsChina. Компания пока не уточняет, какие автомобили могут получить европейскую локализацию.

У Geely сменился председатель правления

17 августа компания сообщила об отставке Ли Шуфу с должностей главы правления и исполнительного директора Geely Automobile. Его преемником стал Ань Цунхуэй. В то же время Ли Шуфу продолжает возглавлять Geely Holding– материнскую структуру, в которую входит Geely Automobile. Одним из ключевых направлений работы нового руководителя станет усиление взаимодействия внутри Geely Automobile, сотрудничество с контролирующим акционером и развитие международного бизнеса компании.

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Zeekr 9X

В ходе конференции, посвященной промежуточным финансовым результатам 2026 года, Ань Цунхуэй заявил, что заводы Volvo в Европе станут важной частью зарубежной производственной стратегии Geely. Там планируют выпускать автомобили высокого класса концерна. Ожидается, что массовое производство таких моделей в Европе начнется в 2028 году.

Какие автомобили Geely могут производить в Европе

Geely Automobile сейчас контролирует автомобильные бренды Geely, Geely Galaxy, Zeekr и Lynk & Co. При этом именно Zeekr позиционируется как марка премиального уровня, в то время как Lynk & Co занимает промежуточную позицию между массовым и премиальным сегментами. Потому можно предположить, что среди потенциальных кандидатов на европейское производство будут отдельные модели этих двух брендов.

Среди возможных вариантов – большие кроссоверы Lynk & Co 900, Zeekr 9X и Zeekr 8X. В то же время, Geely не назвала конкретные модели, поэтому этот перечень пока остается предположением. Локальное производство позволило компании уменьшить зависимость от поставок автомобилей из Китая и потенциально упростить выход премиальных моделей Geely на европейский рынок.

Lynk & Co 900

У Volvo есть три завода, которые могут стать базой

В настоящее время Volvo имеет два завода по производству автомобилей в Европе – в Швеции и Бельгии. Кроме того, компания строит завод по производству электромобилей в Словакии. Словацкое предприятие должно приступить к массовому производству в начале 2027 года. Таким образом, к моменту запланированного запуска производства автомобилей Geely в 2028 году компания потенциально будет иметь три европейских площадки Volvo, из которых можно выбирать.

Кроме того, Geely уже расширяет производственное присутствие в Европе другим путем. Ранее компания создала совместное предприятие с Ford для производства автомобилей на заводе американского автопроизводителя в Испании Производство двух моделей под брендом Geely там должно начаться в 2028 году.

Geely усиливает позиции на мировом рынке