Як повідомляє іспанське видання Motor.es, найскладніша ситуація склалася навколо хетчбека Volkswagen ID. Polo. Лише на цю модель європейці вже залишили понад 50 тисяч заявок, що змусило дилерів у Німеччині збільшити терміни постачання найдоступніших комплектацій вдвічі порівняно з початком року.

Схожа картина спостерігається і з технічним близнюком Škoda Epiq, який зібрав вражаючі 80 тисяч замовлень. Покупцям найпопулярніших версій цього чеського кросовера доведеться чекати на свої машини близько 17 місяців.

Дорожче означає швидше

Загалом доступна електрична лінійка концерну, до якої також входять CUPRA Raval та Volkswagen ID. Cross, зібрала близько 150 тисяч замовлень. Стартовий прайс на рівні 24 995 євро зробив свою справу, але зіграв з німцями злий жарт.

Цікаво, що клієнти, які готові переплатити за топові версії, отримають ключі значно раніше. Наприклад, спортивний ID. Polo Sportline обіцяють привезти за п'ять місяців, а заряджений ID. Polo GTI доведеться чекати близько семи місяців.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Батарейний голод та порятунок

Головним вузьким місцем стала нестача акумуляторів. Завод у Марторелі, де на одній лінії збирають ID. Polo та CUPRA Raval, вже працює у дві зміни та випускає тисячу машин щодня. Зараз керівництво терміново готує запуск третьої зміни, щоб збільшити обсяги до 1200 авто на добу.

"Попит зріс значно динамічніше, ніж ми очікували спочатку, і нарощування виробництва неможливо адаптувати в короткостроковій перспективі", – пояснив ситуацію речник Volkswagen у коментарі німецькому виданню Automobilwoche.

Врятувати ситуацію має новий завод з виробництва акумуляторних елементів компанії Gotion в Іспанії. Очікується, що підприємство запрацює на повну потужність на початку наступного року, що дозволить концерну не залежати від зовнішніх постачальників.

Які новинки показав Volkswagen?