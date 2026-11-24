Как сообщает испанское издание Motor.es, Самая сложная ситуация сложилась вокруг хэтчбека Volkswagen ID. Polo. Только на эту модель европейцы уже оставили более 50 тысяч заявок, что заставило дилеров в Германии увеличить сроки поставки наиболее доступных комплектаций вдвое по сравнению с началом года.

Похожая картина наблюдается и с техническим близнецом Škoda Epiq, который собрал впечатляющие 80 тысяч заказов. Покупателям самых популярных версий этого чешского кроссовера придется ждать своих машин около 17 месяцев.

Дороже значит быстрее

В общем, доступна электрическая линейка концерна, в которую также входят CUPRA Raval и Volkswagen ID. Cross, собрала около 150 тысяч заказов. Стартовый прайс на уровне 24 995 евро сделал свое дело, но сыграл с немцами злую шутку.

Интересно, что клиенты, готовые переплатить за топовые версии, получат ключи гораздо раньше. К примеру, спортивный ID. Polo Sportline обещают привезти через пять месяцев, а заряженный ID. Polo GTI придется ждать около семи месяцев.

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Батарейный голод и спасение

Главным узким местом стала нехватка аккумуляторов. Завод в Мартореле, где на одной линии собирается ID. Polo и CUPRA Raval уже работают в две смены и выпускают тысячу машин ежедневно. Сейчас руководство срочно готовит запуск третьей смены, чтобы увеличить объемы до 1200 автомобилей в сутки.

"Спрос вырос значительно динамичнее, чем мы ожидали изначально, и наращивание производства невозможно адаптировать в краткосрочной перспективе", – объяснил ситуацию спикер Volkswagen в комментарии немецкому изданию Automobilwoche.

Спасти ситуацию должен новый завод по производству аккумуляторных элементов Gotion в Испании. Ожидается, что предприятие заработает на полную мощность в начале следующего года, что позволит концерну не зависеть от внешних поставщиков.

Какие новинки показал Volkswagen?