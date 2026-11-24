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Volkswagen ID. Polo
Как сообщает испанское издание Motor.es, Самая сложная ситуация сложилась вокруг хэтчбека Volkswagen ID. Polo. Только на эту модель европейцы уже оставили более 50 тысяч заявок, что заставило дилеров в Германии увеличить сроки поставки наиболее доступных комплектаций вдвое по сравнению с началом года.
Похожая картина наблюдается и с техническим близнецом Škoda Epiq, который собрал впечатляющие 80 тысяч заказов. Покупателям самых популярных версий этого чешского кроссовера придется ждать своих машин около 17 месяцев.
Дороже значит быстрее
В общем, доступна электрическая линейка концерна, в которую также входят CUPRA Raval и Volkswagen ID. Cross, собрала около 150 тысяч заказов. Стартовый прайс на уровне 24 995 евро сделал свое дело, но сыграл с немцами злую шутку.
Интересно, что клиенты, готовые переплатить за топовые версии, получат ключи гораздо раньше. К примеру, спортивный ID. Polo Sportline обещают привезти через пять месяцев, а заряженный ID. Polo GTI придется ждать около семи месяцев.
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Батарейный голод и спасение
Главным узким местом стала нехватка аккумуляторов. Завод в Мартореле, где на одной линии собирается ID. Polo и CUPRA Raval уже работают в две смены и выпускают тысячу машин ежедневно. Сейчас руководство срочно готовит запуск третьей смены, чтобы увеличить объемы до 1200 автомобилей в сутки.
"Спрос вырос значительно динамичнее, чем мы ожидали изначально, и наращивание производства невозможно адаптировать в краткосрочной перспективе", – объяснил ситуацию спикер Volkswagen в комментарии немецкому изданию Automobilwoche.
Спасти ситуацию должен новый завод по производству аккумуляторных элементов Gotion в Испании. Ожидается, что предприятие заработает на полную мощность в начале следующего года, что позволит концерну не зависеть от внешних поставщиков.
Какие новинки показал Volkswagen?
- Напомним, что спортивное подразделение бренда активно развивает линейку и недавно рассекретило безумный концепт Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport. Этот трековый электрокар получил мощный мотор на 367 лошадиных сил от старших моделей и агрессивный аэродинамический обвес.
- Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, будущие массовые модели Volkswagen, CUPRA и Škoda получат новые китайские технологии от компании Xpeng. Это позволит существенно удешевить разработку и ускорить выход новых электромобилей на рынок.