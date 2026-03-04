Chery показала новий Tiggo 7L: кросовер з іншим дизайном готують до продажів у Китаї

Як пише CarNewsChina, експерти китайського видання Dongchedi припускають, що ця модель раніше вже експортувалася до Росії під іншою назвою — Omoda C7, зазначає Auto24. Тепер виробник планує офіційно продавати її й у Китаї, причому з радикально оновленим дизайном.

На сьогодні сімейство Tiggo 7 у Китаї включає чотири моделі: Tiggo 7 Plus, Tiggo 7 High Performance Edition, Tiggo 7 Premium Edition та Tiggo 7 C-DM. Ціни варіюються від 74 900 до 142 900 юанів, що еквівалентно від 10 900 до 20 800 доларів. Очікується, що Tiggo 7L займе окрему нішу в цій лінійці, запропонувавши інший дизайн та, ймовірно, збільшені габарити.

Chery Omoda C7, що продається на ринку РФ

Новий дизайн

Судячи з офіційних фото, китайська версія Tiggo 7L отримала суттєво перероблену передню частину. Кросовер оснащений великою V-подібною решіткою радіатора з логотипом Chery по центру та вузькими фарами по боках. Додатково можна помітити ще три менші повітрозабірники — два з боків і один у нижній частині бампера. Масивна решітка може свідчити про те, що мова йде про бензинову версію.

У профілі кросовер має “плаваючий” дах, напівприховані дверні ручки та хромоване оздоблення навколо вікон. Ззаду встановлені об’єднані світлодіодні ліхтарі з наскрізною світловою графікою, а на спойлері розміщений високий стоп-сигнал. Нижня частина бампера отримала сітчастий дизайн і червоні світловідбивачі.

Габарити: очікується збільшена версія

Офіційні розміри та технічні характеристики Tiggo 7L поки що не розкриті. Проте сама літера “L” у назві зазвичай означає подовжену версію. Для орієнтиру, актуальний Tiggo 7 Premium Edition має довжину 4500 мм, ширину 1842 мм і висоту 1746 мм при колісній базі 2670 мм. Водночас версія High Performance Edition трохи відрізняється за габаритами: 4545/1898/1670 мм у довжину, ширину та висоту відповідно з базою 2672 мм. Вірогідно, Tiggo 7L може виявитися більшим за ці модифікації, що дозволить запропонувати просторіший салон.

Що відомо про силові агрегати?

Інформація про двигуни поки не оприлюднена. Враховуючи наявність великої решітки радіатора, можна припустити, що модель отримає бензиновий турбомотор. Не виключено й появу гібридної версії з огляду на наявність у лінійці Tiggo 7 модифікації C-DM із плагін-гібридною системою.

Перспективи моделі

Вихід Tiggo 7L на внутрішній ринок Китаю може посилити позиції бренду в конкурентному сегменті компактних SUV. З урахуванням того, що модель уже відома на експортних ринках під ім’ям Omoda C7, Chery фактично адаптує глобальний продукт під локальні вподобання. Більше деталей, включно з характеристиками та офіційними цінами, очікується найближчим часом.