CUPRA Tindaya отримає серійну версію, що конкуруватиме з BMW iX3

Раніше керівництво компанії позиціонувало 4,72-метровий шоу-кар виключно як технологічну вітрину для демонстрації майбутньої еволюції фірмової дизайнерської мови. Проте тепер генеральний директор SEAT-CUPRA Маркус Хаупт підтвердив, що інженери та дизайнери вже працюють над фінальним варіантом автомобіля для конвеєра.

Читайте також: CUPRA готує екстремальну версію кросовера Terramar: шпигунські фото

Як пише Autocar, за його словами, розробка перебуває в активній фазі, і машина офіційно виїде на вулиці вже за кілька років.

Новий флагман та вихід у преміум-сегмент

У модельному ряду іспанської марки новий CUPRA Tindaya розташується на сходинку вище за кросовери Tavascan, Terramar та Formentor. Цей крок дозволить бренду вперше у своїй історії повноцінно увійти в один із найприбутковіших європейських сегментів великих преміальних позашляховиків, де зараз домінують традиційні паливні моделі Audi Q5, BMW X3 та Mercedes GLC.

Експерти прогнозують, що орієнтовна стартова вартість серійного кросовера складе близько 60 000 фунтів стерлінгів (приблизно 70 000 євро). Таке позиціонування дозволить новинці на рівних змагатися не лише з німецькими електромобілями, а й із такими сильними азійськими гравцями, як Genesis GV70 та Lexus RZ. При цьому Маркус Хаупт наголосив, що збільшення габаритів та вихід у вищий клас не змусять бренд стати мейнстрімом – компанія збирається повністю зберегти свій зухвалий, революційний та емоційний характер.

Технічна платформа SSP та відмова від подовжувача ходу

Головною технічною новиною є підтвердження того, що CUPRA Tindaya базуватиметься на новітній глобальній модульній платформі SSP (Scalable Systems Platform) від VW Group. Ця архітектура розробляється для заміни поточної електричної платформи MEB. Першим брендом у концерні, який випустить модель на базі SSP, стане Audi, а другим – Porsche. Через зміну черговості розробки платформи випуск електричного VW Golf Mk9 було офіційно відкладено.

Попри передову архітектуру, серійна версія Tindaya, швидше за все, відмовиться від радикального 489-сильного силового агрегату з бензиновим подовжувачем запасу ходу, який анонсували для концепту. Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер раніше заявляв, що складні системи з подовжувачами ходу мають економічний сенс лише у великих автомобілях для ринків США та Китаю, тоді як у європейському форматі цілком достатньо класичних електромобілів та плагін-гібридів.

Керівництво бренду CUPRA підтвердило, що остаточний вибір силових установок для кросовера ще не зроблено. Завдяки модульній структурі платформи SSP та доступу до технологій конгломерату Volkswagen, інженери мають можливість ухвалити рішення на пізніх етапах розробки. Це дозволить підлаштувати лінійку двигунів під актуальні запити глобального ринку та клієнтів безпосередньо перед релізом автомобіля.

Стратегія та новинки бренду CUPRA