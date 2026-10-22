Дешевший "Гелік" вийде швидше, ніж ви думали: Mercedes-Benz готує компактний рамний позашляховик

Як повідомляє видання Carscoops, генеральний директор Mercedes Ола Келленіус офіційно підтвердив швидкий дебют моделі під час спілкування з журналістами Bloomberg Business. За його словами, ринковий запуск так званого "Baby G-Class" відбудеться протягом наступних 24 місяців, тобто автомобіль точно з'явиться до кінця 2028 року.

"Здається, всі люблять G-Class, це культове авто", – Ола Келленіус, генеральний директор Mercedes. Він додав, що після першого анонсу його телефон буквально розривався від повідомлень зацікавлених клієнтів.

Техніка та відмова від чистого електро

За габаритами новий позашляховик буде схожий на компактні моделі GLA, GLB та CLA. Проте замість стандартної легкової архітектури MMA інженери використають спеціальну сходову раму, щоб забезпечити серйозні можливості на бездоріжжі. Спочатку німці планували випускати міні-Гелік виключно на електротязі.

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Але тиск американських дилерів, слабкий інтерес до великого електричного G580 та загальна динаміка ринку змусили керівництво переглянути стратегію. Тепер у лінійці точно буде гібрид на базі 1,5-літрового двигуна, який вже знайомий водіям по моделі CLA. Електрична ж версія отримає двомоторну установку та батарею ємністю 85 кВт-год, причому повний привід буде стандартним для всіх модифікацій.

Дизайн та головні конкуренти