Дешевих малолітражок у Європі стає дедалі менше: що відбувається

І це не просто враження покупців. За роз'ясненнями щодо цього редакція Авто24 звернулася до експертів найбільшого у Європі німецького автомобільного клубу ADAC, які проаналізували ситуацію на ринку й дійшли невтішного висновку: сегмент недорогих малорозмірних автомобілів помітно скоротився. Тепер вся надія на електромобілі, які можуть змінити тенденцію спаду малолітражок.

Дешеві малолітражки просто зникають

Експерти звертають увагу на список моделей, які ще донедавна були звичними на європейських дорогах і ринках. Ford Ka+, Opel Karl та Adam, Citroën C1 (див. відео нижче), Peugeot 108, Škoda Citigo, Seat Mii, Mitsubishi Space Star – вони більше не випускаються. Зник навіть електричний BMW i3.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Причина досить проста: виробляти маленьку машину дешево стає дедалі складніше. Причина лежить на поверхні: сучасний автомобіль повинен відповідати жорсткішим вимогам щодо викидів та безпеки.

Нові системи допомоги водієві, додаткове обладнання та технології коштують грошей. Для великого автомобіля ці витрати можна компенсувати вищою ціною. Для маленької машини, яку покупець обирає саме через доступність, зробити це набагато складніше.

Інфографіка: Авто24 за статистичними даними ADAC

Виробники фактично опинилися перед вибором: або суттєво піднімати ціну малолітражки, або взагалі прибирати її з модельного ряду. Паралельно компанії активно переходять у сегмент більших автомобілів, зокрема кросоверів, які забезпечують вищу маржу.

Маленька машина вже зовсім не означає дешеву

Найкраще ситуацію ілюструє Opel Corsa. У 2013 році базова версія цієї моделі коштувала 11 980 євро. У 2026-му – вже 22 890 євро, а подекуди й більше. Тобто за 13 років стартова ціна зросла майже вдвічі – на 94,8%.

Так, сучасна Corsa значно краще оснащена, безпечніша і технологічніша. Але для покупця, який просто хоче новий невеликий автомобіль, різниця все одно відчутна. І Corsa тут далеко не виняток.

Інфографіка: Авто24 за статистичними даними ADAC

Середня ціна базових версій малолітражних автомобілів із ДВЗ зросла з 13 244 євро у 2013 році до 25 357 євро у 2025-му. У 2026 році показник трохи знизився – до 24 117 євро. Але порівняно з початком дослідження це все одно величезний стрибок.

Якщо порівняти 2020-й із 2026 роком, картина також красномовна. Peugeot 208 подорожчав із 15 099 до 24 480 євро (див. відео нижче), Opel Corsa – з 14 052 до 23 340, Mini – з 17 254 до 25 500, а Volkswagen Polo – з 15 139 до 20 380 євро.

Тобто сьогодні покупець платить не просто за компактний автомобіль. Він платить за весь набір сучасних технологій, який виробник змушений встановлювати навіть у найменшу модель.

Але є один цікавий виняток

І тут автомобільний ринок робить несподіваний поворот. Поки бензинові малолітражки стають дорожчими і зникають, вибір компактних електромобілів, навпаки, розширюється.

У 2026 році ADAC нарахував 37 моделей електричних малолітражок. Причому серед них уже є автомобілі, які наближаються до позначки у 20 тисяч євро. Наприклад, Renault Twingo пропонується від 19 990 євро, Citroën ë-C3 – від 20 140, Leapmotor T03 – від 18 990, а Dacia Spring – від 16 900 євро.

У діапазоні близько 23–26 тисяч євро також з'явилися Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, VW ID. Polo, Škoda Epiq та BYD Dolphin Surf.

І це вже виглядає як нова боротьба за гаманець покупця.

Новий Renault Twingo пройшов випробування – культовий, практичний, стильний. Фото: Renault

Електромобілі теж дорожчали. Але тепер дешевшають

Не варто думати, що електричні малолітражки одразу стали дешевими. Їхня середня ціна у 2026 році, якщо враховувати також компактні електричні SUV, становить 29 716 євро. У 2013 році аналогічний показник був 24 604 євро.

Але тут є важлива відмінність: останнім часом ціни почали рухатися вниз.

Інфографіка: Авто24 за статистичними даними ADAC

Fiat 500 Electri (див. відео нижче), який у 2024 році коштував 29 490 євро, тепер можна придбати за 25 990. Електричний Mini подешевшав із 32 900 до 27 500 євро. Правда, Peugeot e-208 пішов у протилежному напрямку і тепер коштує 36 675 євро.

Отже, говорити про загальне здешевлення електромобілів ще зарано. Але конкуренція вже працює – і це хороший знак для покупців.

Маленький електромобіль може стати новою "народною" машиною

У міському середовищі невеликий електромобіль має цілком логічний вигляд. Йому не потрібна величезна батарея, адже щоденні маршрути більшості міських водіїв не передбачають сотень кілометрів без зупинки.

Менша батарея означає менше дорогих матеріалів і потенційно нижчу ціну автомобіля. Саме тому виробники отримують шанс повернутися до концепції доступної малолітражки – але вже в електричному форматі.

Поки що це не повна заміна дешевим бензиновим автомобілям. Запас ходу, зарядна інфраструктура та ціна залишаються важливими питаннями. Але тенденція очевидна: якщо доступні машини й матимуть майбутнє, то дедалі частіше це будуть саме електромобілі.

Інфографіка: Авто24 за статистичними даними ADAC

То чи стануть доступні малолітражки дефіцитом?

Видно, що так – але з важливим уточненням. Дефіцитними стають не маленькі автомобілі як такі. Їх на ринку все ще достатньо. Проблема в іншому: доступних нових малолітражок із ДВЗ стає дедалі менше.

Виробникам економічно вигідніше продавати більші автомобілі, а сучасні вимоги роблять маленькі моделі занадто дорогими у виробництві. Тому старий рецепт "купити невелику машину і заощадити" поступово перестає працювати.

Водночас електричні моделі дають ринку другий шанс (див. відео внизу). Якщо конкуренція посилюватиметься, а ціни продовжать знижуватися, саме компактні електромобілі можуть зайняти місце бюджетних малолітражок, яке поступово звільняють бензинові та дизельні моделі.

Тож маленькі автомобілі нікуди не зникають. Зникає дешевий маленький автомобіль у тому вигляді, до якого ми звикли.