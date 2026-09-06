Дешевых малолитражек в Европе становится все меньше: что происходит

И это не просто впечатление покупателей. За разъяснениями по этому поводу редакция Авто24 обратилась к экспертам крупнейшего в Европе немецкого автомобильного клуба ADAC, которые проанализировали ситуацию на рынке и пришли к неутешительному выводу: сегмент недорогих малоразмерных автомобилей заметно сократился. Теперь вся надежда на электромобили, которые могут изменить тенденцию спада малолитражек.

Дешевые малолитражки просто исчезают

Эксперты обращают внимание на список моделей, которые еще недавно были привычными на европейских дорогах и рынках. Форд Ka+, Opel Karl и Adam, Citroën C1 (см. видео ниже), Peugeot 108, Škoda Citigo, Seat Mii, Mitsubishi Space Star – они больше не выпускаются. Исчез даже электрический BMW i3.

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Причина достаточно проста: производить маленькую машину дешево становится все сложнее. Причина лежит на поверхности: современный автомобиль должен отвечать более жестким требованиям по выбросам и безопасности.

Новые системы помощи водителю, дополнительное оборудование и технологии стоят денег. Для большого автомобиля эти расходы можно компенсировать более высокой ценой. Для маленькой машины, которую покупатель выбирает именно по доступности, сделать это гораздо сложнее.

Инфографика: Авто24 по статистическим данным ADAC

Производители фактически оказались перед выбором: либо существенно поднимать цену малолитражки, либо вообще убирать ее из модельного ряда. Параллельно компании активно переходят в сегмент больших автомобилей, в частности кроссоверов, обеспечивающих более высокую маржу.

Маленькая машина уже совсем не означает дешевую

Лучше ситуацию иллюстрирует Opel Corsa. В 2013 году базовая версия этой модели обошлась в 11 980 евро. В 2026 году – уже 22 890 евро, а кое-где и больше. То есть за 13 лет стартовая цена выросла почти вдвое – 94,8%.

Да, современная Corsa значительно лучше оснащена, более безопасна и технологична. Но для покупателя, который просто хочет новый небольшой автомобиль, разница все равно ощутима. И Corsa здесь далеко не исключение.

Инфографика: Авто24 по статистическим данным ADAC

Средняя цена базовых версий малолитражных автомобилей с ДВС выросла с 13 244 евро в 2013 году до 25 357 евро в 2025 году. В 2026 году показатель немного снизился – до 24117 евро. Но по сравнению с началом исследования это все равно огромный скачок.

Если сравнить 2020-й с 2026 годом, картина тоже красноречива. Peugeot 208 подорожал с 15 099 до 24 480 евро (см. видео ниже), Opel Corsa – с 14 052 до 23 340, Mini– с 17 254 до 25 500, а Volkswagen Polo– с 15139 до 20380 евро.

То есть сегодня покупатель платит не просто за компактный автомобиль. Он платит за весь набор современных технологий, которые производитель вынужден устанавливать даже в самую маленькую модель.

Но есть одно интересное исключение

И здесь автомобильный рынок совершает неожиданный поворот. Пока бензиновые малолитражки становятся более дорогими и исчезают, выбор компактных электромобилей, наоборот, расширяется.

В 2026 году ADAC насчитал 37 моделей электрических малолитражек. Причем, среди них уже есть автомобили, которые приближаются к отметке в 20 тысяч евро. Например, Renault Twingo предлагается от 19 990 евро, Citroën ë-C3 – от 20 140, Leapmotor T03 – от 18 990, а Dacia Spring – от 16 900 евро.

В диапазоне около 23 – 26 тысяч евро также появились Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, VW ID. Поло, Škoda Epiq и BYD Dolphin Surf.

И это уже смотрится как новая борьба за кошелек покупателя.

Новый Renault Twingo прошел испытание – культовый, практичный, стильный. Фото: Renault

Электромобили тоже дорожали. Но теперь дешевеют

Не стоит полагать, что электрические малолитражки сразу стали дешевыми. Их средняя цена в 2026 году, учитывая также компактные электрические SUV, составляет 29 716 евро. В 2013 году аналогичный показатель был 24 604 евро.

Но здесь важно различие: в последнее время цены начали двигаться вниз.

Инфографика: Авто24 по статистическим данным ADAC

Fiat 500 Electri (см. видео ниже), который в 2024 году стоил 29 490 евро, теперь можно приобрести за 25 990 евро. Электрический Mini подешевел с 32 900 до 27 500 евро. Правда, Peugeot e-208 пошел в противоположном направлении и теперь стоит 36 675 евро.

Итак, говорить об общем удешевлении электромобилей еще рано. Но конкуренция уже работает – и это хороший знак покупателей.

Маленький электромобиль может стать новой "народной" машиной

В городской среде небольшой электромобиль выглядит вполне логичным. Ему не нужна огромная батарея, ведь ежедневные маршруты большинства городских водителей не предполагают сотен километров без остановки.

Меньшая батарея означает меньше дорогих материалов и потенциально более низкую цену автомобиля. Именно поэтому производители получают шанс вернуться к концепции доступной малолитражки – но уже в электрическом формате.

Пока это не полная замена дешевым бензиновым автомобилям. Запас хода, зарядная инфраструктура и стоимость остаются важными вопросами. Но тенденция очевидна: если у доступных машин и будет будущее, то все чаще это будут именно электромобили.

Инфографика: Авто24 по статистическим данным ADAC

Станут ли доступны малолитражки дефицитом?

Видно, что да – но с важным уточнением. Дефицитными становятся не маленькие автомобили как таковые. Их на рынке все еще достаточно. Проблема в другом: доступных новых малолитражек с ДВС становится все меньше.

Производителям экономически выгоднее продавать более крупные автомобили, а современные требования делают маленькие модели слишком дорогими в производстве. Поэтому старый рецепт "купить небольшую машину и сэкономить" постепенно перестает работать.

В то же время электрические модели дают рынку второй шанс (см. видео внизу). Если конкуренция будет усиливаться, а цены продолжат снижаться, именно компактные электромобили могут занять место бюджетных малолитражек, постепенно увольняющих бензиновые и дизельные модели.

Так что маленькие автомобили никуда не исчезают. Исчезает дешевый маленький автомобиль в том виде, к которому мы привыкли.