Електромобілі - для всіх, а V8 - для багатіїв: Audi радикально змінює плани

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на Bloomberg, генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер зробив доволі відверту заяву щодо майбутнього бренду. За його словами, чим дорожчий автомобіль, тим більше шансів, що клієнт обере саме двигун внутрішнього згоряння, а не батарею.

Це означає, що ера великих бензинових моторів ще не закінчилася, принаймні у преміум-сегменті. Водночас у бюджетніших класах ситуація протилежна – там покупці набагато легше пересідають на електромобілі, адже це банально вигідніше для щоденних поїздок містом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Прототип Audi A2 e-tron – найдоступнішого електромобіля бренду

Які двигуни залишаться

Легендарні монстри на кшталт W12 чи V10, які колись ставили на A8 та R8, вже стали історією через жорсткі екостандарти. Проте класичні V6 та V8 мають цілком реальне майбутнє. Наприклад, нові гібридні моделі RS 5 та майбутня RS 6 збережуть потужні бензинові "шістки". А от для масового ринку Audi підготувала повернення компактної моделі A2, але вже у форматі повністю електричного міського авто.

Цікаво, що ще недавно в Інгольштадті обіцяли повністю відмовитися від бензину та дизеля до 2032 року. Але реальний попит диктує свої правила, тому Audi, як і багато інших світових автовиробників, змушена коригувати свою надто оптимістичну електричну стратегію.