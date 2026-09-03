Электромобили - для всех, а V8 - для богачей: Audi радикально меняет планы

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на Bloomberg, генеральный директор Audi Гернот Делльнер сделал достаточно откровенное заявление о будущем бренде. По его словам, чем дороже автомобиль, тем больше шансов, что клиент выберет именно двигатель внутреннего сгорания, а не батарею.

Это означает, что эра больших бензиновых моторов еще не закончилась, по крайней мере, в премиум-сегменте. В то же время в более бюджетных классах ситуация противоположная – там покупатели гораздо легче пересаживаются на электромобили, ведь это банально выгоднее для ежедневных поездок по городу.

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Прототип Audi A2 e-tron – самого доступного электромобиля бренда

Какие двигатели останутся

Легендарные монстры типа W12 или V10, которые когда-то ставили на A8 и R8, уже стали историей из-за жестких экостандартов. Однако классические V6 и V8 имеют вполне реальное будущее. К примеру, новые гибридные моделиRS 5 и будущая RS 6 сохранят мощные бензиновые "шестерки". А вот для массового рынка Audi подготовила возврат компактной модели A2, но уже в формате полностью электрического городского авто.

Интересно, что недавно в Ингольштадте обещали полностью отказаться от бензина и дизеля до 2032 года. Но реальный спрос диктует свои правила, поэтому Audi, как и многие другие мировые автопроизводители, вынуждена корректировать свою слишком оптимистическую электрическую стратегию.