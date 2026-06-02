Ford Fiesta повернеться у 2028 році: як вона виглядатиме

Реалізація нового плану є життєво важливою для компанії, оскільки ставки вкрай високі: обсяги реєстрацій нових автомобілів Ford в Європі стрімко впали з понад одного мільйона одиниць у 2019 році до 426 459 примірників за підсумками минулого року, зазначає Auto Express.

Читайте також: Ford розгортає масштабну експансію в Європі: компанія представить сім нових моделей вже зовсім скоро

Для зупинки цього регресу автовиробник планує випустити п'ять абсолютно нових моделей у період між 2028 і 2029 роками. Ці новинки розробляються для найбільш масових сегментів ринку та пропонуватимуть покупцям як повністю електричні, так і гібридні силові агрегати. Презентоване компанією тизерне зображення із силуетами передньої частини та новими світловими підписами продемонструвало різку зміну поточної дизайнерської мови бренду.

Тизер нових моделей Ford

При цьому концерн не створюватиме всі машини з нуля – більшість із них стануть результатом роботи спільних підприємств із партнерами, що дозволить збільшити масштаби виробництва та знизити роздрібні ціни для успішної конкуренції з експансією гнучкіших китайських виробників. Президент Ford of Europe Джим Баумбік висловив абсолютну впевненість у тому, що цей амбітний крок гарантує компанії стабільне та тривале майбутнє в європейському регіоні.

Технічна база від Renault 5 та динамічна еволюція платформи

Нове покоління Ford Fiesta вийде на ринок у 2028 році і пропонуватиметься виключно з повністю електричними силовими установками. В основу компактного хетчбека ляже архітектура AmpR Small, запозичена у французьких партнерів. Цю ж платформу використовують нові електромобілі Renault 5, Alpine A290 та Nissan Micra, які і стануть прямими ринковими суперниками майбутньої моделі.

Використання спільної бази не означає повної ідентичності ключових характеристик. Джим Баумбік пояснив, що під час роботи з партнерами компанія бере безпосередню участь у модернізації технологій. Він порівняв цей процес із потягом, у який фахівці сідають на певному етапі: бренд отримує актуальну версію платформи, але оскільки сама архітектура постійно та динамічно розвивається, кожна наступна модель отримує колективні інженерні переваги.

Завдяки архітектурі AmpR Small нова Fiesta збереже класичне передньомоторне компонування та передній привід, проте може отримати оновлений хімічний склад акумулятора. Орієнтовні параметри новинки можна спрогнозувати на прикладі актуального Renault 5, який пропонується з двома варіантами тягових батарей на 40 та 54 кВт-год з електродвигунами потужністю 119 або 148 кінських сил.

Максимальний запас ходу модифікації з більшим акумулятором може становити близько 402 кілометрів. Навіть з урахуванням релізу у 2028 році, такий показник дозволить Fiesta залишатися цілком конкурентоспроможною на тлі головних європейських візаві, таких як майбутні Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval та Škoda Epiq, граничний запас ходу яких декларується на рівні 450 кілометрів.

Нюанси мультимедіа