Ford Fiesta вернется в 2028 году: как она будет выглядеть

Ford официально презентовал масштабную стратегию развития под названием "Ready Set Ford", которая призвана кардинально изменить положение бренда на европейском рынке. Главной опорой этого движения станет возвращение культового хэтчбека Ford Fiesta.
Данила Северенчук
2 июня, 10:10
Реализация нового плана является жизненно важной для компании, поскольку ставки крайне высоки: объемы регистраций новых автомобилей Ford в Европе стремительно упали с более одного миллиона единиц в 2019 году до 426 459 экземпляров по итогам прошлого года, отмечает Auto Express.

Для остановки этого регресса автопроизводитель планирует выпустить пять совершенно новых моделей в период между 2028 и 2029 годами. Эти новинки разрабатываются для наиболее востребованных и массовых сегментов рынка и будут предлагать покупателям как полностью электрические, так и гибридные силовые агрегаты. Представленное компанией тизерное изображение с силуэтами передней части и новыми световыми подписями продемонстрировало резкое изменение текущего дизайнерского языка бренда.

При этом концерн не будет создавать все машины с нуля – большинство из них станут результатом работы совместных предприятий с партнерами, что позволит увеличить масштабы производства и снизить розничные цены для успешной конкуренции с экспансией более гибких китайских производителей. Президент Ford of Europe Джим Баумбик выразил абсолютную уверенность в том, что этот амбициозный шаг гарантирует компании стабильное и длительное будущее в европейском регионе.

Техническая база от Renault 5 и динамическая эволюция платформы

Новое поколение Ford Fiesta выйдет на рынок в 2028 году и будет предлагаться исключительно с полностью электрическими силовыми установками. В основу компактного хэтчбека ляжет архитектура AmpR Small, позаимствованная у французских партнеров. Эту же платформу используют новые электромобили Renault 5, Alpine A290 и Nissan Micra, которые и станут прямыми рыночными соперниками будущей модели.

Использование общей базы не означает полной идентичности ключевых характеристик. Джим Баумбик объяснил, что при работе с партнерами компания принимает непосредственное участие в модернизации технологий. Он сравнил этот процесс с поездом, в который специалисты садятся на определенном этапе: бренд получает актуальную версию платформы, но поскольку сама архитектура постоянно и динамично развивается, каждая следующая модель получает коллективные инженерные преимущества.

Благодаря архитектуре AmpR Small новая Fiesta сохранит классическую переднемоторную компоновку и передний привод, однако может получить обновленный химический состав аккумулятора. Ориентировочные параметры новинки можно спрогнозировать на примере актуального Renault 5, который предлагается с двумя вариантами тяговых батарей на 40 и 54 кВт-ч с электродвигателями мощностью 119 или 148 лошадиных сил.

Максимальный запас хода модификации с большим аккумулятором может составлять около 402 километров. Даже с учетом релиза в 2028 году, такой показатель позволит Fiesta оставаться вполне конкурентоспособной на фоне главных европейских визави, таких как будущие Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval и Škoda Epiq, предельный запас хода которых декларируется на уровне 450 километров.

Нюансы мультимедиа

  • Несмотря на заимствованную французскую платформу, инженеры и дизайнеры остаются непоколебимыми в том, что новинка сохранит аутентичный характер и фирменные ощущения автомобилей Ford. Компания намерена интегрировать элементы своего богатого гоночного наследия в экстерьер будущих моделей. Новинка получит характерные двухэлементные блоки передних фар и массивное черное пластиковое обрамление колесных арок.
  • Информация об интерьере и бортовой электронике пока держится в секрете. Пока точно неизвестно, получит ли Fiesta собственную информационно-развлекательную систему. По словам Баумбика, глобальная цель концерна заключается в том, чтобы со временем сделать мультимедийные комплексы всех моделей максимально похожими между собой для быстрого внесения изменений и гибкой дифференциации от партнеров. Это может указывать на то, что на начальном этапе Ford будет ограничен использованием операционной системы от Renault, но с собственной оригинальной графической оболочкой интерьера.
