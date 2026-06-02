Ford Fiesta вернется в 2028 году: как она будет выглядеть

Реализация нового плана является жизненно важной для компании, поскольку ставки крайне высоки: объемы регистраций новых автомобилей Ford в Европе стремительно упали с более одного миллиона единиц в 2019 году до 426 459 экземпляров по итогам прошлого года, отмечает Auto Express.

Для остановки этого регресса автопроизводитель планирует выпустить пять совершенно новых моделей в период между 2028 и 2029 годами. Эти новинки разрабатываются для наиболее востребованных и массовых сегментов рынка и будут предлагать покупателям как полностью электрические, так и гибридные силовые агрегаты. Представленное компанией тизерное изображение с силуэтами передней части и новыми световыми подписями продемонстрировало резкое изменение текущего дизайнерского языка бренда.

Тизер новых моделей Ford

При этом концерн не будет создавать все машины с нуля – большинство из них станут результатом работы совместных предприятий с партнерами, что позволит увеличить масштабы производства и снизить розничные цены для успешной конкуренции с экспансией более гибких китайских производителей. Президент Ford of Europe Джим Баумбик выразил абсолютную уверенность в том, что этот амбициозный шаг гарантирует компании стабильное и длительное будущее в европейском регионе.

Техническая база от Renault 5 и динамическая эволюция платформы

Новое поколение Ford Fiesta выйдет на рынок в 2028 году и будет предлагаться исключительно с полностью электрическими силовыми установками. В основу компактного хэтчбека ляжет архитектура AmpR Small, позаимствованная у французских партнеров. Эту же платформу используют новые электромобили Renault 5, Alpine A290 и Nissan Micra, которые и станут прямыми рыночными соперниками будущей модели.

Использование общей базы не означает полной идентичности ключевых характеристик. Джим Баумбик объяснил, что при работе с партнерами компания принимает непосредственное участие в модернизации технологий. Он сравнил этот процесс с поездом, в который специалисты садятся на определенном этапе: бренд получает актуальную версию платформы, но поскольку сама архитектура постоянно и динамично развивается, каждая следующая модель получает коллективные инженерные преимущества.

Благодаря архитектуре AmpR Small новая Fiesta сохранит классическую переднемоторную компоновку и передний привод, однако может получить обновленный химический состав аккумулятора. Ориентировочные параметры новинки можно спрогнозировать на примере актуального Renault 5, который предлагается с двумя вариантами тяговых батарей на 40 и 54 кВт-ч с электродвигателями мощностью 119 или 148 лошадиных сил.

Максимальный запас хода модификации с большим аккумулятором может составлять около 402 километров. Даже с учетом релиза в 2028 году, такой показатель позволит Fiesta оставаться вполне конкурентоспособной на фоне главных европейских визави, таких как будущие Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval и Škoda Epiq, предельный запас хода которых декларируется на уровне 450 километров.

