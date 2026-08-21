Honda розглядає гібридні версії HR-V та Acura ADX для ринку США

На відміну від багатьох нових проєктів, для створення гібридних HR-V та Acura ADX Honda не потрібно розробляти силову установку з нуля. Компанія вже використовує гібридні системи у CR-V, Accord та Civic, тому технічно їхні компоненти можна адаптувати для компактніших моделей.

Під час Тижня автомобілів в Монтереї керівник планування продукції Honda Гері Робінсон відповів на запитання Auto News щодо можливості появи гібридних версій HR-V та ADX. Він не підтвердив конкретні терміни запуску, але й не став виключати такі автомобілі. За його словами, Honda не готова говорити про те, коли або чи взагалі з'являться гібриди у цих моделях, однак він не бачить очевидних причин, які робили б такий проєкт неможливим. Головна проблема полягає в іншому: компактний сегмент дуже чутливий до ціни.

Головна проблема – економіка проєкту

Додавання гібридної системи збільшує собівартість автомобіля, а покупці компактних кросоверів зазвичай особливо уважно стежать за ціною. Саме тому Honda має переконатися, що додаткові витрати на електрифікацію не зроблять HR-V або ADX занадто дорогими порівняно з конкурентами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ситуація для Honda ускладнюється тим, що конкуренти вже пропонують гібридні версії у цьому класі. Kia Niro, Subaru Crosstrek та Toyota Corolla Cross дозволяють покупцям отримати економічнішу силову установку без переходу до дорожчих моделей. Таким чином, відсутність гібридного HR-V поступово стає помітним недоліком модельної лінійки Honda. Компанії доводиться балансувати між конкурентоспроможною ціною та необхідністю запропонувати покупцям сучасну силову установку.

Acura ADX може отримати гібрид раніше

Для преміального Acura ADX ситуація може бути дещо іншою. На відміну від HR-V, ця модель продається у дорожчому сегменті, де додаткову вартість гібридної технології легше включити у кінцеву ціну автомобіля. Керівник відділу продажів Ленс Волфер пояснив, що досі компанія насамперед встановлювала гібридні силові установки на моделі з великими обсягами продажів та високою прибутковістю. Саме цей підхід може пояснювати, чому HR-V досі не отримав електрифікованої версії.

Водночас преміальний автомобільний сегмент поступово переходить до гібридних силових установок. Гері Робінсон зазначив, що Honda очікує подальшого збільшення частки електрифікованих автомобілів у сегменті розкішних моделей. Це може створити сприятливі умови для появи гібридного Acura ADX.

У Європі Honda вже має гібридний HR-V