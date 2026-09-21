Канадці показали незвичайний військовий електробайк: в Україні такий точно не завадив би

Над проєктом розробники працювали понад три роки спільно з військовими та консультантами. Це була відповідь на сучасні виклики та запити армійських мобільних груп. Виробник дає опис інноваційної для канадського оборонного відомства двоколісної машини на своїй вебсторінці.

У пригоді став досвід, отриманий українськими військовими, оскільки вже наприкінці другого і початку третього року війни в підрозділах ЗСУ вже масово використовували мотоцикли, хоча незначні постачання розпочалися ще навесні 2022-го, в тому числі тоді війська отримали перші електричні байки вітчизняних компаній ELEEK та Delfast.

Створений для військових завдань

Dispatch позиціюють як легку електричну платформу для розвідки, спостереження, рекогносцировки, зв'язку та логістики.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Саме такий операційний напрямок замовили служби постачання міністерства оборони для своїх підрозділів. До таких спеціалізацій спонукав досвід війни в Україні.

Підвішена на важелях балкова вилка може витримувати втричі більше навантаження, ніж звичайні телескопічні вилки, що встановлюються на цивільних мотоциклах. Фото: NorthForge

Війна в Україні довела, що акумуляторні машини надійніші, бо сучасні засоби радіоелектронної боротьби, включаючи використання озброєних безпілотників, здатні швидко виявляти та нейтралізувати транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння завдяки їхнім тепловим та шумовим характеристикам.

Щоправда, канадці розширили функціонал й додали окремий напрямок, який в підрозділах українських Сил оборони ще не використовується. Мова йде про підтримку безпілотників: мотоцикл має перевозити, розгортати та повертати БПЛА, а також забезпечувати їх польове заряджання.

Тут відмовилися від китайських акумуляторів, беруть їх з міста Магог, Квебек, де SysNergie виробляє знамениті акумулятори для чотирисезонного живлення морських буїв. Фото: NorthForge



Балкова вилка та алюмінієвий монокок

Зовні Dispatch найбільше запам'ятовується незвичайною передньою підвіскою з балковою вилкою. Основу конструкції становить алюмінієвий монокок, розрахований на ремонт і модифікацію у польових умовах.

За задумом розробників, мотоцикл можна розібрати мінімальним набором інструментів, а в транспортному стані він поміщається у компактний ящик. Це має спростити його перевезення та ремонт далеко від сервісної бази.

При потребі мотоцикл придатний для використання на дорогах загального користування, бо фари, габарити та стоп-сигнали спеціально поставили. Фото: NorthForge

Три батареї замість однієї

Головна технічна особливість Dispatch – силова установка з трьома змінними акумуляторними модулями. Їх можна замінити менш ніж за хвилину.

Система має і резервування: NorthForge заявляє, що навіть у разі відмови двох із трьох акумуляторних модулів мотоцикл має залишатися на ходу.

Заміна акумулятора швидка, хоча тут три модулі з вбудованим резервуванням: у разі виведення з ладу двох з цих трьох модулів – мотоцикл все одно поїде. Фото: NorthForge

200 км ходу та 200 кг вантажу

Заявлений запас ходу Dispatch сягає 200 км, максимальна швидкість – близько 110 км/год, а маса мотоцикла з трьома батареями становить біля 140 кг.

При цьому електричний байк розрахований на перевезення до 200 кг вантажу. Висота сидіння – 780 мм, це той самий діапазон, що й у Yamaha TW200. Розрахунковий робочий діапазон температур становить від –45 до +45 °C, а цільовий рівень шуму – менш як 50 дБ.

Прем'єрний показ байка на виставці Cansec 2026, де заявлено: амортизація військової версії двомісного електромотоцикла тут не гірша, ніж у розкішних Ducati, Kawasaki, BMW Motorrad, Yamaha чи·Harley-Davidson. Фото: NorthForge

Що кажуть про надійність

Dispatch розробляли з урахуванням польового обслуговування. Конструкція має бути придатною до ремонту ручними інструментами, а сам мотоцикл розрахований на роботу в складних умовах – від піску до низьких температур і високої вологості.

"В Україні поширений у військах електричний мотоцикл ELEEK Atom Military для таких операцій з причепом не дуже підходить. Наш ендуро більше розвідник, штурмовик, зв'язківець, але не тягач. Він має масу близько 80 кг тоді як Dispatch важить майже 140 кг, – зазначають в редакції Авто24

На відміну від України, де також використовують мотоциклетні причепи, але бокового розміщення, Dispatch не карбюраторний, а електричний з заднім дишловим одновісним причепом. Фото: NorthForge

Відтак канадський мотоцикл розрахований на значно більший вантаж і має удвічі більший заявлений запас ходу, що для мобільних груп БПЛА та логістичних операцій більш підходить.

Експерти Авто24 не відхиляють думку, що з врахування дружніх контактів урядових кіл та потужної заокеанської діаспори канадська компанія NorthForge Mobility може передати до ЗСУ на випробування свій електричний мотоцикл-тягач з одновісним причепом. Щоправда, це лише припущення редакції.

Скільки коштує?

З ціною ситуація цікава: NorthForge поки не називає вартість Dispatch. Мотоцикл лише входить у фазу випробувань, озвучені характеристики залишаються предметом інженерної перевірки та можливих змін.

Тихий, потужний, витривалий та за тепловими й шумовим характеристиками непомітний на екранах мультисенсорних оптико-електронних систем. Фото: NorthForge