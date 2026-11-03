Škoda дозволила водіям безкоштовно "прокачати" свої авто: деталі можна роздрукувати вдома

Як повідомляє офіційний портал Škoda, компанія об'єднала свою знамениту філософію Simply Clever із сучасними технологіями, запустивши проєкт Printly Clever. Усі цифрові файли з кресленнями вже розмістили на популярній платформі Printables.com, де їх може завантажити будь-хто абсолютно безкоштовно.

Досвід довжиною у тридцять років

Насправді чеська марка використовує 3D-друк у розробці автомобілів ще з 1997 року. Проте зараз інженери вирішили передати цю можливість безпосередньо в руки клієнтів, дозволивши їм модернізувати свої машини без очікування доставки чи візитів до дилера.

"Я дуже ціную міжкорпоративну співпрацю, яка зробила можливим створення цих аксесуарів", – Івета Стейскалова, представниця інноваційного інкубатора Škoda. За її словами, завдяки ентузіазму команди вдалося зібрати різноманітний асортимент деталей, які водії можуть адаптувати під власні потреби, просто обравши потрібний колір пластику.

Універсальні рішення та ексклюзив

Головна фішка нових аксесуарів полягає у тому, що вони встановлюються у штатні місця зберігання і не вимагають жодного втручання в конструкцію салону. Якщо дотримуватися інструкцій під час друку, деталі служитимуть довго та надійно. Асортимент поділили на дві категорії: універсальні речі та специфічні рішення для конкретних моделей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До першої групи увійшли тримачі для кабелів на спинки сидінь, рамки для фіксації смартфонів, монетниці у підстаканники та спеціальні гачки для кріплень Top Tether. Спільнота ентузіастів 3D-друку вже оцінила той факт, що багато з цих універсальних деталей ідеально підходять і для інших автомобілів концерну Volkswagen.

Що стосується індивідуальних рішень, то розробники підготували органайзери для центральних консолей моделей Epiq, Peaq та Fabia. Наприклад, власники Peaq можуть розширити функціонал відкидного столика за допомогою зручних кліпсів.