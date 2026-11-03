Škoda разрешила водителям бесплатно "прокачать" свои авто: детали можно распечатать дома

Как сообщает официальный портал Škoda, компания объединила свою знаменитую философию Simply Clever с современными технологиями, запустив проект Printly Clever. Все цифровые файлы с чертежами уже разместили на популярной платформе. Printables.com, где их может скачать любой абсолютно бесплатно.

Опыт длиной в тридцать лет

На самом деле чешская марка использует 3D-печать в разработке автомобилей с 1997 года. Однако сейчас инженеры решили передать эту возможность непосредственно в руки клиентов, позволив модернизировать свои машины без ожидания доставки или визитов к дилеру.

"Я очень ценю межкорпоративное сотрудничество, которое сделало возможным создание этих аксессуаров",– Ивет Стейскалов, представитель инновационного инкубатора Škoda. По ее словам, благодаря энтузиазму команды удалось собрать разнообразный ассортимент деталей, которые водители могут адаптировать под свои нужды, просто выбрав нужный цвет пластика.

Универсальные решения и эксклюзив

Главная фишка новых аксессуаров состоит в том, что они устанавливаются в штатные места хранения и не требуют вмешательства в конструкцию салона. Если следовать инструкциям при печати, детали будут служить долго и надежно. Ассортимент был разделен на две категории: универсальные вещи и специфические решения для конкретных моделей.

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В первую группу вошли держатели для кабелей на спинки сидений, рамки для фиксации смартфонов, монетницы в подстаканники и специальные крючки для креплений Top Tether. Сообщество энтузиастов 3D-печати уже оценило тот факт, что многие из этих универсальных деталей идеально подходят и для других автомобилей концерна Volkswagen.

Что касается индивидуальных решений, то разработчики подготовили органайзеры для центральных консолей моделей Epiq Peaq и Fabia. К примеру, владельцы Peaq могут расширить функционал откидного столика с помощью удобных клипс.