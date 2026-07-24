Китайські плагін-гібриди захоплюють третину європейського ринку в обхід тарифів на електромобілі

Результати цієї зміни виявилися вражаючими: наразі китайські гібриди з можливістю підзарядки від мережі (PHEV) складають понад третину всіх продажів у даній категорії на території Європи. Тарифний бар'єр, зведений навколо суто електричних силових агрегатів, не зміг стримати загальний потік імпорту, оскільки покупці масово переключилися на альтернативні гібридні технології.

Згідно з останніми даними, у червні китайські фірми зайняли 34% всіх поставок у сегменті PHEV. Основними драйверами цього зростання стали BYD, Chery та Geely, а також бренди з європейським корінням чи власністю, зокрема Polestar та Leapmotor.

Аналітична компанія Dataforce зазначає, що загалом у червні на китайських виробників припало 11 процентів від усіх продажів нових автомобілів та 15 відсотків ринку електромобілів у Європі. При цьому показники суто електричних авто залишаються відносно стабільними, коливаючись у межах від 10 до 15% протягом останніх 18 місяців і поступаючись темпам зростання гібридів.

Якщо ж розглядати весь європейський ринок гібридних машин (включаючи класичні гібриди та PHEV), то частка китайських автовиробників на ньому сягнула позначки близько 25%.

Реакція Єврокомісії та підготовка нових митних обмежень

З огляду на стрімке зростання імпорту, відповіддю європейської влади, ймовірно, стануть нові обмежувальні заходи, спрямовані на стримування китайських компаній. Єврокомісія вже наближається до запровадження митних тарифів безпосередньо на плагін-гібридні автомобілі, що імпортуються з Китаю.

За інформацією Reuters, нові мита можуть бути введені одразу після того, як їх схвалить більшість країн-членів Європейського Союзу. Очікується, що тарифи на плагін-гібриди будуть розраховуватися за формулою, аналогічною до тієї, яка застосовувалася проти електромобілів у 2024 році.

Це означає, що розмір мит буде індивідуальним для кожного автовиробника залежно від рівня його співпраці з європейськими розслідувальними органами. Для порівняння, діючі ставки тарифів на китайські електромобілі коливаються в діапазоні від 7,8 до 35,3 відсотка.

Локалізація виробництва в Європі як відповідь на санкції

Попри загрозу нових фінансових обмежень, китайські автомобільні бренди вже опрацьовують ефективні шляхи їх нейтралізації через розміщення виробничих потужностей у межах ЄС. Багато компаній оголосили про будівництво або оренду заводів безпосередньо на території європейських країн, що дозволить їм повністю звільнитися від сплати імпортних мит. Серед ключових проєктів локалізації варто виділити наступні: