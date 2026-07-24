Китайские подключаемые гибриды захватывают треть европейского рынка, обходя тарифы на электромобили

Результаты этих изменений оказались впечатляющими: в настоящее время китайские гибриды с возможностью подзарядки от сети (PHEV) составляют более трети всех продаж в данной категории на территории Европы. Тарифный барьер, воздвигнутый вокруг чисто электрических силовых агрегатов, не смог сдержать общий поток импорта, поскольку покупатели массово переключились на альтернативные гибридные технологии.

Согласно последним данным, в июне китайские компании заняли 34% всех поставок в сегменте PHEV. Основными драйверами этого роста стали BYD, Chery и Geely, а также бренды с европейскими корнями или в европейской собственности, в частности Polestar и Leapmotor.

Аналитическая компания Dataforce отмечает, что в целом в июне на долю китайских производителей пришлось 11 процентов от всех продаж новых автомобилей и 15 процентов рынка электромобилей в Европе. При этом показатели чисто электрических автомобилей остаются относительно стабильными, колеблясь в пределах от 10 до 15% в течение последних 18 месяцев и уступая темпам роста гибридов.

Если же рассматривать весь европейский рынок гибридных автомобилей (включая классические гибриды и PHEV), то доля китайских автопроизводителей на нем достигла отметки около 25%.

Реакция Еврокомиссии и подготовка новых таможенных ограничений

Учитывая стремительный рост импорта, ответом европейских властей, вероятно, станут новые ограничительные меры, направленные на сдерживание китайских компаний. Еврокомиссия уже приближается к введению таможенных пошлин непосредственно на плагин-гибридные автомобили, импортируемые из Китая.

По информации Reuters, новые пошлины могут быть введены сразу после того, как их одобрит большинство стран-членов Европейского Союза. Ожидается, что тарифы на плагин-гибриды будут рассчитываться по формуле, аналогичной той, которая применялась в отношении электромобилей в 2024 году.

Это означает, что размер пошлин будет индивидуальным для каждого автопроизводителя в зависимости от уровня его сотрудничества с европейскими следственными органами. Для сравнения: действующие ставки пошлин на китайские электромобили колеблются в диапазоне от 7,8 до 35,3 процента.

Локализация производства в Европе как ответ на санкции

Несмотря на угрозу новых финансовых ограничений, китайские автомобильные бренды уже разрабатывают эффективные способы их нейтрализации путем размещения производственных мощностей на территории ЕС. Многие компании объявили о строительстве или аренде заводов непосредственно на территории европейских стран, что позволит им полностью освободиться от уплаты импортных пошлин. Среди ключевых проектов локализации стоит выделить следующие: