Mercedes-Benz раптово відмовився від просунутого автопілота у нових авто в США

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на інтерв'ю технічного директора бренду для журналу Road & Track, новітній S-Class прибув на американський ринок без очікуваної системи Drive Pilot. Це стало чітким сигналом про зміну глобальної стратегії виробника щодо систем допомоги водієві.

Ще у 2023 році німці гучно заявили про себе, ставши першими, хто отримав дозвіл на використання автопілота третього рівня на дорогах США. Тоді функцію запропонували для флагманських седанів S-Class та EQS, дозволивши водіям легально відривати погляд від дороги.

Проте на практиці виявився серйозний нюанс, який знівелював усю користь інновації. Система працювала виключно на швидкостях до 65 кілометрів на годину і лише на певних ділянках, що робило її придатною хіба що для повзання у глухих заторах, а не для комфортної їзди трасою.

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Крок назад заради стрибка вперед

Технічний директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер визнав, що компанія поспішила з впровадженням сирої технології. "Іноді, якщо ви виходите на ринок занадто рано, то розумієте, що насправді потрібно працювати над тим, чого дійсно хоче клієнт", – зазначив топменеджер під час спілкування з журналістами.

Тепер інженери кидають усі сили на прокачку систем другого рівня, які вимагають уваги водія, але дають значно більше реальної користі. Новий комплекс MB.DRIVE Assist Pro бере на себе рутину як на трасі, так і в місті: від зміни смуг та проїзду перехресть до реакції на світлофори.

Щоб усе це працювало без збоїв, оновлений S-Class використовує аж 27 різноманітних сенсорів та радарів. Водієві все ще треба тримати руки на кермі, але сама поїздка стає набагато м'якшою та безпечнішою.

Коли чекати справжніх безпілотників

Замість того, щоб витрачати роки на поступове допилювання третього рівня, марка планує перескочити його і перейти одразу до четвертого. На цьому етапі машина зможе повністю брати керування на себе у визначених зонах, взагалі не потребуючи нагляду людини.

Втім, фантастичне майбутнє настане ще не скоро. За оцінками керівництва, серійні автомобілі з таким рівнем автономності з'являться в автосалонах не раніше 2030 року, та й то впровадження буде дуже обережним і поступовим.

Що ще готують німці