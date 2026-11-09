Мінус дві Toyota: суд остаточно відібрав машини у родини начальника районного ТЦК

Слідство довело, що родичі посадовця не мали легальних доходів для покупки таких дорогих машин, якими фактично розпоряджався сам військовий комісар.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 5 листопада судді залишили без змін квітневе рішення щодо визнання активів С. Корака необґрунтованими. Тепер вердикт набрав законної сили, і машини офіційно переходять у власність держави.

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Які моделі змінять власника

Йдеться про дві популярні японські моделі. Перша – це гібридний кросовер Toyota C-HR 2022 року випуску, який оцінили у 1 381 630 гривень. Друга автівка трохи простіша: звичайний Toyota C-HR 2021 року з цінником 564 789 гривень.

Схема виявилася класичною для вітчизняних реалій. Транспортні засоби завбачливо оформили на близьких родичів колишнього посадовця.

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Проте детективи Державного бюро розслідувань швидко з'ясували цікавий нюанс. Ані сам фігурант, ані його рідня не мали достатніх офіційних заробітків, щоб дозволити собі такий автопарк.

"Попри те, що автомобілі придбали близькі родичі посадовця, він прямо чи опосередковано міг вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, – уточнили прокурори САП.

Схожі схеми більше не працюють

Нагадаємо, раніше ми писали про аналогічний фінал для столичного ексборця з наркотиками. У нього через суд забирають потужний американський позашляховик Dodge Durango 2018 року випуску, який юридично належав матері колишнього поліцейського.

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Як уже повідомлялося на нашому сайті, практика переписування дорогих машин на родичів стає все більш ризикованою. Правоохоронці навчилися ефективно доводити, що реальним власником елітного транспорту є саме посадовець, а не його теща чи матір без відповідних легальних статків.