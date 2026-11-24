Як повідомляє AutoExpress, розробка моделі йде паралельно зі створенням наступної генерації хетчбека Sandero. Автомобілі розділять між собою не лише спільну платформу, але й значну частину кузовних панелей передньої частини, що дозволить суттєво зекономити на виробництві.

Шеф-дизайнер румунської марки Девід Дюран підтвердив, що збереження низької вартості залишається головним пріоритетом. "Якби я починав з чистого аркуша, то посунув би лобове скло вперед для більшого простору, але уніфікація із Sandero дає нам величезну фінансову перевагу", – зазначив він.

Судячи з ексклюзивних рендерів, від середньої стійки й до заднього бампера кузов буде повністю оригінальним. Розширені габарити дозволять без проблем розмістити три ряди сидінь та зберегти місткий багажник, балансуючи на межі між класичним універсалом та мінівеном.

Техніка та нові мотори

В основу сімейного авто ляже гнучка архітектура CMF-B від материнської групи Renault. Вона дозволяє використовувати як традиційні двигуни внутрішнього згоряння, так і гібридні чи повністю електричні установки. Очікується, що гібридна версія успадкує знайому зв'язку 1,2-літрового турбомотора та компактного електродвигуна на 155 кінських сил.

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Що стосується електричної модифікації, то її характеристики диктуватимуться обмеженнями платформи. Наразі найбільший акумулятор для цієї архітектури встановлюється на споріднені Renault 4 та 5 – це блок на 52 кВт-год, якого вистачає приблизно на 400 кілометрів пробігу.

Керівництво бренду впевнене у відсутності прямих конкурентів у цьому сегменті. "Ми маємо дуже специфічну пропозицію та лояльну клієнтську базу, адже на ринку просто немає іншого справжнього семимісного авто за такою ціною та вагою", – підкреслила генеральна директорка Dacia Катрін Адт.

Бекграунд: електрифікація бренду