Renault втомилася від клонів: компанія радикально змінює правила гри для партнерів

Як повідомляє видання Autocar із посиланням на інсайдерські джерела, керівництво Renault висловило серйозне невдоволення візуальною схожістю між новими електромобілями Nissan Micra EV та власною моделлю Renault 5 E-Tech. Хоча японський бренд переробив майже всі кузовні панелі, обидва субкомпактні хетчбеки зберегли ідентичні пропорції, лінію даху та вузли підвіски.

Схожа ситуація спостерігається і з іншими спільними проєктами. Наприклад, моделі Nissan PIXO та Renault Twingo E-Tech, а також Mitsubishi Eclipse Cross EV і Renault Scenic E-Tech мають занадто багато спільних рис. А відверте переклеювання шильдиків на європейських версіях Renault Clio, Captur та Symbioz для продажу під брендом Mitsubishi взагалі стало класичним прикладом лінивого маркетингу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кінець епохи однакових машин

На Паризькому автосалоні генеральний директор групи Renault Франсуа Провост офіційно оголосив про зміну стратегії. На відміну від свого попередника Луки де Мео, новий керівник прагне зберегти унікальний французький стиль та ідентичність бренду.

"Ми не вимагали достатньої диференціації, а все зав'язано саме на ній", – Франсуа Провост, очільник компанії.

За його словами, чудовим прикладом правильного підходу є споріднені Dacia Spring та Twingo. Вони побудовані на одній платформі, але візуально це абсолютно різні автомобілі.

"Я ніколи не буду укладати партнерства без достатньої диференціації", – Франсуа Провост, коментуючи нові правила гри для альянсу з Nissan та Mitsubishi.

Звісно, провина за створення машин-клонів лежить не на дизайнерах. Це результат роботи команд із планування продукту, які заганяють розробників у жорсткі фінансові рамки. Адже автовиробнику значно дешевше просто змінити бампери та фари, ніж переробляти штампування кузова чи вносити зміни в силову структуру шасі.

Новий проєкт з Ford

Цікаво, що нові правила поширюються не лише на давніх партнерів по альянсу. Зараз Renault спільно з Ford розробляє повністю електричного наступника для знятої з виробництва моделі Fiesta. Цей електрокар базуватиметься на тій самій архітектурі, що й Renault 5 E-Tech.



Генеральний директор Ford Джим Фарлі повністю підтримує ідею візуальної унікальності. Як зазначив керівник французької марки, американські колеги мають абсолютно такі ж погляди на спільне використання платформ.

"Якщо він вирішив співпрацювати з Renault, автомобіль має бути Ford", – Франсуа Провост, передав слова американського колеги.

При цьому французька сторона не має доступу до ескізів майбутнього електромобіля Ford. Результат цієї співпраці керівництво побачить лише під час офіційної презентації моделі.