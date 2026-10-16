Renault устала от клонов: компания радикально меняет правила игры для партнеров

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на инсайдерские источники, руководство Renault выразило серьезное недовольство визуальным сходством между новыми электромобилями Nissan Micra EV и собственной моделью Renault 5 E-Tech. Хотя японский бренд переработал почти все кузовные панели, оба субкомпактных хэтчбека сохранили идентичные пропорции, линию крыши и узлы подвески.

Похожая ситуация наблюдается и с другими общими проектами. Например, модели Nissan PIXO и Renault Twingo E-Tech, а также Mitsubishi Eclipse Cross EV и Renault Scenic E-Tech имеют слишком много общих черт. А откровенная переклейка шильдиков на европейских версиях Renault Clio, Captur и Symbioz для продажи под брендом Mitsubishi вообще стала классическим примером ленивого маркетинга.

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Конец эпохи одинаковых машин

На Парижском автосалоне генеральный директор группы Renault Франсуа Провост официально объявил о смене стратегии. В отличие от своего предшественника Луки де Мео новый руководитель стремится сохранить уникальный французский стиль и идентичность бренда.

"Мы не требовали достаточной дифференциации, а все связано именно на ней",– Франсуа Провост, руководитель компании.

По его словам, отличным примером правильного подхода являются родственные Dacia Spring и Twingo. Они построены на одной платформе, но визуально это совершенно разные автомобили.

"Я никогда не буду заключать партнерства без достаточной дифференциации",– Франсуа Провост, комментируя новые правила игры для альянса с Nissan и Mitsubishi.

Естественно, вина за создание машин-клонов лежит не на дизайнерах. Это результат работы команд по планированию продукта, загоняющих разработчиков в жесткие финансовые рамки. Ведь автопроизводителю гораздо дешевле просто сменить бамперы и фары, чем перерабатывать штамповку кузова или вносить изменения в силовую структуру шасси.

Новый проект с Ford

Интересно, что новые правила распространяются не только на старых партнеров по альянсу. Сейчас Renault совместно с Ford разрабатывает полностью электрического преемника для снятой с производства модели Fiesta. Этот электрокар будет базироваться на той же архитектуре, что и Renault 5 E-Tech.



Генеральный директор Ford Джим Фарли полностью поддерживает идею визуальной уникальности. Как отметил руководитель французской марки, у американских коллег есть совершенно такие же взгляды на совместное использование платформ.

"Если он решил сотрудничать с Renault, автомобиль должен быть Ford",– Франсуа Провост, передал слова американского коллеги.

При этом у французской стороны нет доступа к эскизам будущего электромобиля Ford. Результат этого сотрудничества руководство увидит только во время официальной презентации модели.