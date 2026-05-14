Названо найпопулярніші дизельні моделі квітня

За даними Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили 5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із цієї кількості 1,2 тис. авто були новими (+2%), а 3,8 тис. — уживаними, ввезеними з-за кордону (-16%).

Серед нових дизельних моделей найбільший попит мали:

Renault Duster — 404 од.; Volkswagen Touareg — 107 од.; Volkswagen Tiguan — 84 од.; Skoda Kodiaq — 70 од.; Toyota Land Cruiser Prado — 58 од.

У сегменті імпортованих уживаних дизельних авто лідерами стали:

Renault Megane — 303 од.; Nissan Qashqai — 279 од.; Skoda Octavia — 251 од.; Volkswagen Passat — 203 од.; Hyundai Santa Fe — 159 од.

Що показує ринок дизельних авто

Попри загальне падіння сегмента, дизель залишається важливим вибором для українців, які регулярно долають великі дистанції або використовують авто для роботи. Особливо це помітно у сегменті кросоверів та універсалів, де економічність і запас ходу залишаються ключовими аргументами для покупців.

Структура продажів також демонструє поступову зміну ринку: попит на нові дизельні авто зріс, тоді як імпорт уживаних машин скоротився одразу на 16%. Це може свідчити як про подорожчання доставки та розмитнення, так і про обережніше ставлення покупців до старих дизельних автомобілів на тлі екологічних обмежень у Європі.

Ще одна помітна тенденція — домінування SUV-моделей. І серед нових, і серед уживаних дизельних авто більшість позицій займають кросовери та позашляховики. Український ринок дедалі більше зміщується у бік універсальних автомобілів із підвищеним кліренсом, які краще адаптовані до складних дорожніх умов та щоденної експлуатації.