Названы самые популярные дизельные модели апреля

По данным Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили 5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого количества 1,2 тыс. авто были новыми (+2%), а 3,8 тыс. - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-16%).

Среди новых дизельных моделей наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster - 404 ед.; Volkswagen Touareg - 107 ед.; Volkswagen Tiguan - 84 ед.; Skoda Kodiaq - 70 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 58 ед.

В сегменте импортируемых подержанных дизельных авто лидерами стали:

Renault Megane - 303 ед.; Nissan Qashqai - 279 ед.; Skoda Octavia - 251 ед.; Volkswagen Passat - 203 ед.; Hyundai Santa Fe - 159 ед.

Что показывает рынок дизельных авто

Несмотря на общее падение сегмента, дизель остается важным выбором для украинцев, которые регулярно преодолевают большие дистанции или используют авто для работы. Особенно это заметно в сегменте кроссоверов и универсалов, где экономичность и запас хода остаются ключевыми аргументами для покупателей.

Структура продаж также демонстрирует постепенное изменение рынка: спрос на новые дизельные авто вырос, тогда как импорт подержанных машин сократился сразу на 16%. Это может свидетельствовать как о подорожании доставки и растаможки, так и о более осторожном отношении покупателей к старым дизельным автомобилям на фоне экологических ограничений в Европе.

Еще одна заметная тенденция - доминирование SUV-моделей. И среди новых, и среди подержанных дизельных авто большинство позиций занимают кроссоверы и внедорожники. Украинский рынок все больше смещается в сторону универсальных автомобилей с повышенным клиренсом, которые лучше адаптированы к сложным дорожным условиям и ежедневной эксплуатации.