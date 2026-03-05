Нова BMW i3 Neue Klasse дебютує 18 березня

Новинка стане другим представником сімейства електромобілів Neue Klasse після кросовера BMW iX3 (Neue Klasse). Саме ця лінійка повинна започаткувати нову еру електромобілів BMW, де ключову роль відіграватимуть новий дизайн, інноваційні батареї та високошвидкісна зарядка, зазначає Auto24. За попередніми даними британського видання Autocar, електричний седан отримає запас ходу до 800 км і можливість заряджання потужністю до 400 кВт.

Новий дизайн у стилі Neue Klasse

Зовні новий BMW i3 суттєво відрізнятиметься від нинішньої 3-ї серії покоління G20. Дизайнери використали нову мову стилю Neue Klasse, яка поєднує історичні елементи бренду з мінімалістичною футуристичною естетикою. Передня частина автомобіля отримає широку підсвічену графіку у формі “ніздрів”, що імітує традиційну решітку радіатора BMW.

Вона поєднуватиметься з новим діагональним світловим підписом фар, який стане фірмовим елементом майбутніх моделей бренду. Очікується, що седани BMW наступного покоління використовуватимуть саме таку світлову панель по всій ширині передньої частини, тоді як кросовери отримають компактнішу вертикальну інтерпретацію, як у BMW iX3 Neue Klasse.

Стратегічна модель для BMW

Попри те, що сьогодні бестселером бренду є кросовер BMW X3, седан 3-ї серії історично залишається ключовою моделлю BMW. Саме тому запуск повністю електричної версії має стратегічне значення. До цього компанія пропонувала електричний ліфтбек BMW i4, однак повністю електричну 3-тю серію BMW вирішила випустити лише тоді, коли технології батарей дозволили максимально наблизити характеристики до бензинових моделей. Новий i3 стане прямим конкурентом для таких моделей, як Tesla Model 3, а також майбутнього електричного Mercedes-Benz C-Class EV. У перспективі до цієї боротьби приєднається й електричний Audi A4 e-tron.

Потужність до 464 к.с. та великий запас ходу

Початковою версією може стати i3 50 xDrive, яка використовуватиме двомоторну систему повного приводу, аналогічну до тієї, що встановлюється на BMW iX3 Neue Klasse. Очікувані характеристики:

потужність — 464 к.с.;

крутний момент — 640 Нм;

батарея — 108 кВт-год (нікель-марганець-кобальт);

запас ходу — до 800 км.

Завдяки більш обтічній формі кузова седан може перевершити навіть кросовер iX3 за запасом ходу. Ще однією важливою перевагою стане 800-вольтова архітектура платформи Gen6, яка дозволить заряджати автомобіль із потужністю до 400 кВт.

Інтер’єр із новою панорамною системою iDrive

Салон моделі отримає повністю нову мультимедійну систему Panoramic iDrive. Вона поєднує центральний сенсорний дисплей із великим проєкційним екраном уздовж нижньої частини лобового скла. Крім того, автомобіль використовуватиме нову обчислювальну архітектуру з централізованим керуванням системами. У її основі лежить програмний модуль “Heart of Joy”, який координує роботу силової установки, гальмування, рекуперації та систем стабілізації. За словами BMW, до 98% уповільнення автомобіль може здійснювати завдяки рекуперації енергії.

Універсал Touring та електричний M3

Лінійка нового i3 не обмежиться лише седаном. Головний дизайнер BMW Адріан ван Хойдонк підтвердив, що пізніше з’явиться версія універсал Touring. Ще амбітнішим проєктом стане електричний M3, який готує підрозділ BMW M. Очікується, що така модель дебютує приблизно у 2028 році. За попередніми даними, вона отримає чотиримоторну електричну систему з розвиненою векторизацією крутного моменту, що може зробити її найпотужнішою моделлю M в історії BMW.

Великий план електрифікації BMW

Поява нового BMW i3 (Neue Klasse) є лише частиною масштабної стратегії. До 2027 року BMW планує представити приблизно 40 нових або суттєво оновлених моделей, включно з електромобілями та модернізованими автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Усі вони отримають елементи дизайну Neue Klasse та нову електронну архітектуру.