Новая BMW i3 Neue Klasse дебютирует 18 марта: автомобиль должен стать новым эталоном бренда

Новинка станет вторым представителем семейства электромобилей Neue Klasse после кроссовера BMW iX3 (Neue Klasse). Именно эта линейка должна начать новую эру электромобилей BMW, где ключевую роль будут играть новый дизайн, инновационные батареи и высокоскоростная зарядка, отмечает Auto24. По предварительным данным британского издания Autocar, электрический седан получит запас хода до 800 км и возможность зарядки мощностью до 400 кВт.

Новый дизайн в стиле Neue Klasse

Внешне новый BMW i3 будет существенно отличаться от нынешней 3-й серии поколения G20. Дизайнеры использовали новый язык стиля Neue Klasse, который сочетает исторические элементы бренда с минималистичной футуристической эстетикой. Передняя часть автомобиля получит широкую подсвеченную графику в форме “ноздрей”, имитирующую традиционную решетку радиатора BMW.

Она будет сочетаться с новой диагональной световой подписью фар, которая станет фирменным элементом будущих моделей бренда. Ожидается, что седаны BMW следующего поколения будут использовать именно такую световую панель по всей ширине передней части, тогда как кроссоверы получат более компактную вертикальную интерпретацию, как у BMW iX3 Neue Klasse.

Стратегическая модель для BMW

Несмотря на то, что сегодня бестселлером бренда является кроссовер BMW X3, седан 3-й серии исторически остается ключевой моделью BMW. Именно поэтому запуск полностью электрической версии имеет стратегическое значение. До этого компания предлагала электрический лифтбек BMW i4, однако полностью электрическую 3-ю серию BMW решила выпустить лишь тогда, когда технологии батарей позволили максимально приблизить характеристики к бензиновым моделям. Новый i3 станет прямым конкурентом для таких моделей, как Tesla Model 3, а также будущего электрического Mercedes-Benz C-Class EV. В перспективе к этой борьбе присоединится и электрический Audi A4 e-tron.

Мощность до 464 л.с. и большой запас хода

Начальной версией может стать i3 50 xDrive, которая будет использовать двухмоторную систему полного привода, аналогичную той, что устанавливается на BMW iX3 Neue Klasse. Ожидаемые характеристики:

мощность - 464 л.с.;

крутящий момент - 640 Нм;

батарея - 108 кВт-ч (никель-марганец-кобальт);

запас хода - до 800 км.

Благодаря более обтекаемой форме кузова седан может превзойти даже кроссовер iX3 по запасу хода. Еще одним важным преимуществом станет 800-вольтовая архитектура платформы Gen6, которая позволит заряжать автомобиль с мощностью до 400 кВт.

Интерьер с новой панорамной системой iDrive

Салон модели получит полностью новую мультимедийную систему Panoramic iDrive. Она сочетает центральный сенсорный дисплей с большим проекционным экраном вдоль нижней части лобового стекла. Кроме того, автомобиль будет использовать новую вычислительную архитектуру с централизованным управлением системами. В ее основе лежит программный модуль “Heart of Joy”, который координирует работу силовой установки, торможения, рекуперации и систем стабилизации. По словам BMW, до 98% замедления автомобиль может осуществлять благодаря рекуперации энергии.

Универсал Touring и электрический M3

Линейка нового i3 не ограничится только седаном. Главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк подтвердил, что позже появится версия универсал Touring. Еще более амбициозным проектом станет электрический M3, который готовит подразделение BMW M. Ожидается, что такая модель дебютирует примерно в 2028 году. По предварительным данным, она получит четырехмоторную электрическую систему с развитой векторизацией крутящего момента, что может сделать ее самой мощной моделью M в истории BMW.

Большой план электрификации BMW

Появление нового BMW i3 (Neue Klasse) является лишь частью масштабной стратегии. К 2027 году BMW планирует представить примерно 40 новых или существенно обновленных моделей, включая электромобили и модернизированные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Все они получат элементы дизайна Neue Klasse и новую электронную архитектуру.