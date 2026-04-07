Новий електричний позашляховик Bentley Barnato: перші подробиці про ціну та платформу

В інтерв'ю виданню Road & Track генеральний директор Bentley Americas Майк Рокко розкрив декілька деталей про майбутню новинку. Хоча остаточні цифри ще уточнюються, очікується, що ціна Barnato буде зосереджена в “нижньому сегменті” поточної лінійки бренду.

Для розуміння контексту: вартість популярного кросовера Bentayga починається приблизно з 210 000 доларів США. Цікаво, що попри загальне охолодження попиту на преміальні електрокари у світі, Bentley демонструє неабияку впевненість. За словами Рокко, результати споживчих клінік вражають – 80% потенційних клієнтів, які бачили модель, висловили готовність її придбати.

Технологічна спорідненість із Porsche та Audi

Технічно новий Bentley Barnato буде побудований на передовій архітектурі PPE (Premium Platform Electric). Ця ж платформа лежить в основі таких технологічних лідерів, як Audi A6, Q6 e-tron, а також електричних версій Porsche Macan та Cayenne. Використання платформи PPE відкриває доступ до вражаючих характеристик:

Можливість швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 390 кВт.

Використання акумулятора ємністю близько 113 кВт-год.

Силова установка Barnato може пропонувати від 441 к.с. до неймовірних 1155 к.с. у топових версіях.

Варто зазначити, що Porsche Cayenne Electric коштує від 109 000 до 163 000 доларів. Таким чином, різниця в ціні між “масовим” Porsche та ексклюзивним Bentley складе близько 50 000 доларів, що підкреслює преміальний статус британської марки.

Філософія “міського позашляховика”

Bentley свідомо уникає акценту виключно на електричному силовому агрегаті. Майк Рокко підкреслив, що клієнти насамперед сприйматимуть Barnato як новий розкішний позашляховик Bentley, орієнтований на міське середовище, а не просто як “черговий електрокар”. Компанія робить ставку на дизайн, комфорт та впізнавану розкіш, де тип палива стає лише доповненням до загального досвіду водіння.

Коли чекати на новинку?

Офіційна тизерна кампанія має розпочатися найближчим часом, а повноцінний дебют моделі заплановано на кінець 2026 року. Проте перші серійні екземпляри Barnato з’являться в автосалонах не раніше третього кварталу 2027 року. Ця затримка пояснюється ретельними дослідженнями та бажанням бренду довести кожну деталь до ідеалу перед виходом у новий для себе сегмент.