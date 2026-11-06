П’ять тисяч доларів за обіцянку: нелегальний трансфер до кордону виявився фейком

Як повідомляє Держприкордонслужба, оперативники 9-го прикордонного загону спільно з міграційною поліцією ГУНП Київщини вийшли на слід злочинної групи. Керував процесом 43-річний чоловік, який сам завбачливо перебував за межами нашої країни та шукав у соціальних мережах охочих втекти.

До свого нелегального бізнесу організатор залучив двох жителів столиці. Саме вони виконували роль кур'єрів та інструкторів на території України.Завдання посібників полягало в тому, щоб довезти клієнта до прикордонної зони максимально близько. Далі втікачу видавали видруковану карту з прокладеним пішим маршрутом та проводили детальний інструктаж, як не потрапити на очі прикордонним нарядам.

Фінал поїздки був очікуваний

Гарно спланована логістика дала збій під час чергового рейсу. Правоохоронці перехопили автомобіль Skoda на території Житомирської області якраз у той момент, коли учасники схеми везли чергового призовника до точки висадки.

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Наразі перевізників затримали, а за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури їм вже повідомили про підозру. За організацію незаконного переправлення осіб через держкордон з корисливих мотивів фігурантам світить серйозний термін – до дев'яти років позбавлення волі.

"Слідчі дії тривають, наразі встановлюється коло всіх осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності, – зазначають представники відомства.

Організатори фактично отримали гроші за обіцянку – назвати це послугою складно, обман найвищого ґатунку. Фото: з матеріалів слідства.

Старі схеми не працюють

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні перевізники-аферисти регулярно вигадують нові способи заробітку на довірливих громадянах. Нещодавно на Київщині ліквідували схему, де водій переодягався у форму ЗСУ та видавав себе за військового, щоб безперешкодно проїжджати блокпости на шляху до Чернівців.

Апетити організаторів також різняться. Якщо на Закарпатті чи Одещині прайси стартують від 4-5 тисяч доларів, то деякі ділки просять за елітний трансфер до Румунії чи Молдови по 10-15 тисяч доларів, обіцяючи повний логістичний супровід, який зазвичай закінчується кайданками ще до перетину кордону.