Пять тысяч долларов за обещание: нелегальный трансфер к границе оказался фейком

Как сообщает Госпогранслужба, оперативники 9-го пограничного отряд совместно с миграционной полицией ГУНП Киевщины вышли на след преступной группы. Руководил процессом 43-летний мужчина, который сам предусмотрительно находился за пределами нашей страны и искал в социальных сетях желающих скрыться.

В свой нелегальный бизнес организатор привлек двух жителей столицы. Именно они выполняли роль курьеров и инструкторов на территории Украины. Задача пособий состояла в том, чтобы довезти клиента в пограничную зону максимально близко. Далее беглецу выдавали напечатанную карту с проложенным пешим маршрутом и проводили подробный инструктаж, как не попасть на глаза пограничным нарядам.

Финал поездки был ожидаем

Хорошо спланированная логистика дала сбой во время очередного рейса. Стражи порядка перехватили автомобиль Skoda на территории Житомирской области как раз в тот момент, когда участники схемы везли очередного призывника к точке высадки.

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Пока перевозчиков задержали, а при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры им уже сообщили о подозрении. За организацию незаконной переправки лиц через госграницу по корыстным мотивам фигурантам светит серьезный срок– до девяти лет лишения свободы.

" Следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности, – отмечают представители ведомства.

Организаторы фактически получили деньги за обещание – назвать это услугой сложно, обман наивысшего качества. Фото: из материалов следствия.

Старые схемы не работают

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные перевозчики-аферисты регулярно придумывают новые способы заработка на доверчивых гражданах. Недавно в Киевской области ликвидировали схему, где водитель переодевался в форму ВСУ и выдавал себя за военного, чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты по пути в Черновцы.

Аппетиты организаторов тоже различаются. Если на Закарпатье или Одесщине прайсы стартуют от 4-5 тысяч долларов, то некоторые дельцы просят за элитный трансфер в Румынию или Молдову по 10-15 тысяч долларов, обещая полное логистическое сопровождение, обычно заканчивающееся наручниками еще до пересечения границы.