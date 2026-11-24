Зрадник не лише фіксував локації військових суден в Одеській області, а й здавав позиції українських захисників у своєму рідному регіоні. Тепер на додаток до отриманого терміну ув'язнення поплатився ще й конфіскацією всього майна.

Як повідомляють Офіс Генерального прокурора та СБУ у своїх релізах, чоловіка завербували представники російської спецслужби ще у березні 2023 року через знайомого, який залишився на тимчасово окупованій території.

Взяли на гарячому

Спецпризначенці затримали ворожого поплічника на гарячому поблизу Одеського морського порту. В ту хвилину він моніторив маршрути виходу військових суден у відкрите море.

Працюючи водієм комерційної вантажівки, фігурант мав ідеальне прикриття для своїх розвідувальних вилазок. Під виглядом звичайних робочих відряджень він безперешкодно заїжджав на прибережну територію порту, де намагався виявити точні координати броньованих артилерійських катерів Військово-морських сил та Держприкордонслужби.

Для фіксації військових об'єктів зрадник використовував камеру власного смартфона та сервіс Google Maps. Усю зібрану інформацію він ретельно накопичував у телефоні, щоб потім передати російському куратору для планування прицільних ударів по оборонцях півдня.

Домашньою локацією також не гребував

Окрім одеського напрямку, далекобійник активно "працював" і в рідному Запоріжжі. Там він систематично здавав ворогу дислокацію сухопутних підрозділів українських військ, а після масованих ракетних атак їздив по місту. Мета одна – збір інформації про точність місць ураження інфраструктурних об'єктів.

"У суді чоловік своєї вини не визнав і жодним чином не розкаявся. Попри це, зібраної доказової бази виявилося достатньо, щоб визнати його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначити суворе покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна, – зазначають прокурори.

Не перший випадок зради серед водіїв

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, ворог регулярно намагається використовувати людей з роз'їзним характером роботи для збору розвідданих. Зокрема, на початку листопада на Донеччині суд відправив за ґрати місцевого таксиста, який під час поїздок із клієнтами вистежував керівника регіонального управління СБУ та коригував удари по позиціях українських бійців.

Сучасна інформаційно-розважальна система з підключеним смартфоном також атрибут шпигунства. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

Також правоохоронці системно виявляють "кротів" і в лавах самих військових. Нещодавно контррозвідка затримала контрактника, який для конспірації зв'язку з ФСБ змінив 77 номерів на 18 смартфонах, намагаючись злити координати фортифікаційних споруд на південному напрямку.