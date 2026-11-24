Предатель не только фиксировал локацию военных судов в Одесской области, но и сдавал позиции украинских защитников в своем родном регионе. Теперь в дополнение к полученному сроку заключения поплатился еще и конфискацией всего имущества.

Как сообщают Офис Генерального прокурора и СБУ в своих релизах, мужчину завербовали представители российской спецслужбы еще в марте 2023 года через знакомого, оставшегося на временно оккупированной территории.

Взяли с поличным

Спецназовцы задержали вражеского приспешника на горячем у Одесского морского порта. В ту минуту он мониторил маршруты выхода военных судов в открытое море.

Работая водителем коммерческого грузовика, фигурант имел идеальное прикрытие для своих разведывательных вылазок. Под видом обычных рабочих командировок он беспрепятственно заезжал на прибрежную территорию порта, где пытался обнаружить точные координаты бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил и Госпогранслужбы.

Для фиксации военных объектов предатель использовал камеру своего смартфона и сервис Google Maps. Всю собранную информацию он тщательно накапливал в телефоне, чтобы затем передать российскому куратору для планирования прицельных ударов по южанам.

Домашней локацией тоже не гнушался

Кроме одесского направления, дальнобойщик активно "работал" и в родном Запорожье. Там он систематически сдавал врагу дислокацию сухопутных подразделений украинских войск, а после массированных ракетных атак ездил по городу. Цель одна – сбор информации о точности мест поражения инфраструктурных объектов

" В суде мужчина своей вины не признал и никоим образом не раскаялся. Несмотря на это, собранной доказательной базы оказалось достаточно, чтобы признать его виновным в государственной измене в условиях военного положения и назначить суровое наказание в виде 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества, – отмечают прокуроры.

Не первый случай предательства среди водителей

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, враг регулярно пытается использовать людей с разъездным характером работы для сбора разведданных. В частности, в начале ноября в Донецкой области суд отправил за решетку местного таксиста, который в ходе поездок с клиентами выслеживал руководителя регионального управления СБУ и корректировал удары по позициям украинских бойцов.

Современная информационно развлекательная система с подключенным смартфоном также атрибут шпионажа. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

Также правоохранители системно обнаруживают "кротов" и в рядах самих военных. Недавно контрразведка задержала контрактника, для конспирации связи с ФСБ сменил 77 номеров на 18 смартфонах, пытаясь слить координаты фортификационных сооружений на южном направлении.