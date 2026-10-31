Змінив 77 номерів на 18 смартфонах: у ЗСУ викрили російського "крота"

Спецоперацію проводила військова контррозвідка спільно з ДБР та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України, повідомили у телеграмі СБУ. Завербований контрактник збирав точні координати для атак окупантів по підрозділах Сил оборони на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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Що відомо про діяльність зрадника?

Як з'ясувало розслідування, військовослужбовець потрапив у поле зору російської спецслужби під час пошуку легкого заробітку в тематичних телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент записував для свого куратора з Росії детальні голосові повідомлення з описом об'єктів, де проходив службу.

Найбільше ворога цікавили геолокації фортифікаційних споруд та інженерних переправ українських військ за 5 – 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Крім того, фігурант позначав на гугл-картах і відправляв окупантам координати розташування суміжних військових з'єднань.

Задля конспірації контрактник кожні два дні оновлював сім-картки на 18 різних смартфонах. Співробітники СБУ завчасно убезпечили позиції українських захисників на півдні, а самого агента затримали, коли той самовільно залишив частину та намагався сховатися від слідства спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві.

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Яке покарання загрожує військовому?

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та самовільне залишення військової частини. Наразі суд відправив зловмисника під варту без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка знешкодила іншого зрадника в армії, який навів ракетний удар на власний підрозділ на Київщині, звідки вчасно евакуювали понад 100 військових.