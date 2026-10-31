Сменил 77 номеров на 18 смартфонах: в ВСУ разоблачили российского "крота"

Спецоперацию проводила военная контрразведка совместно с ГБР и при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, сообщили в Telegram-канале СБУ. Вербованный контрактник собирал точные координаты для атак оккупантов по подразделениям Сил обороны на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Что известно о деятельности предателя?

Как выяснило расследование, военнослужащий попал в поле зрения российской спецслужбы во время поиска легкого заработка в тематических телеграм-каналах. После дистанционного вербовки агент записывал для своего куратора из России подробные голосовые сообщения с описанием объектов, где проходил службу.

Больше всего врага интересовали геолокации фортификационных сооружений и инженерных переправ украинских войск в 5–10 километрах от линии боевого столкновения.

Кроме того, фигурант отмечал на Google-картах и отправлял оккупантам координаты расположения смежных воинских соединений.

В целях конспирации контрактник каждые два дня обновлял SIM-карты на 18 различных смартфонах. Сотрудники СБУ своевременно обеспечили безопасность позиций украинских защитников на юге, а самого агента задержали, когда тот самовольно покинул часть и пытался скрыться от следствия сначала в Одессе, а затем в Николаеве.

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Какое наказание грозит военному?

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и самовольное оставление воинской части. В настоящее время суд поместил злоумышленника под стражу без права освобождения под залог, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее контрразведка обезвредила другого предателя в армии, который нанес ракетный удар на собственное подразделение в Киевской области, откуда вовремя эвакуировали более 100 военных.