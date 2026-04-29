Укр
Ру

Представлено оновлену Mazda2 2026 року: краща "база" та нові технології

Японський бренд освіжив свій найкомпактніший гібрид. Оновлена Mazda2 Hybrid 2026 модельного року виходить на європейський ринок із суттєво розширеним списком стандартного обладнання. Автівка стала не лише комфортнішою, а й розумнішою завдяки впровадженню нових систем безпеки.
Оновлена Mazda2 Hybrid 2026: тепер із підігрівом та Driver Monitoring у базі

ФОТО: Mazda|

Mazda2

Данило Северенчук
29 квітня, 21:00
logo0
logo0 хв

Як зазначає Mazda, головна зміна 2026 року – перегляд списку оснащення комплектацій. Найбільше виграли покупці базової версії Prime-Line. Тепер без жодних доплат власник отримує підігрів передніх сидінь (для ринків Центральної Європи), пасажирське крісло з регулюванням за висотою та дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням.

Також у “базу” додали задні електросклопідйомники та оновлену аудіосистему на чотири динаміки. Зовні лінійка Prime, Centre та Exclusive-Line тепер виглядає дорожче завдяки корпусам дзеркал, пофарбованим у колір кузова. Топові версії Homura та Homura Plus зберегли свій фірмовий стиль із чорними глянцевими акцентами на дзеркалах та в інтер'єрі, що додає салону сучасного преміального вайбу.

Безпека під наглядом інфрачервоної камери

Важливим кроком стало впровадження системи моніторингу водія, яка тепер є стандартною для всіх рівнів оснащення. Спеціальна інфрачервона камера стежить за обличчям водія, розпізнаючи ознаки втоми або відволікання від дороги. Дизайн кузова освіжили трьома новими кольорами: темно-сірим (Charcoal Grey), світло-сірим (Sky Grey) та незвичним зеленим (Fern Green).

Еталонна економічність: 3,7 літра на “сотню”

Технічна частина залишилася незмінною. Силова установка складається з 1,5-літрового бензинового атмосферника та електромотора сумарною потужністю 116 кінських сил. Витрата пального становить від 3,7 до 4,2 л/100 км у змішаному циклі, а розгін до 100 км/год – за 9,7 секунди.

Завдяки схемі повного гібрида, автомобіль здатен пересуватися на електротязі значну частину часу в міських заторах, не потребуючи зарядки від розетки. Виробництво оновленої “двійки” стартувало в березні 2026 року, і перші автівки вже з'являються в дилерських центрах.

Останні новини бренду Mazda:

Нагадаємо, що нещодавно в Європі дебютував електричний cедан Mazda-6e, а влітку з’явиться кросовер Mazda CX-6e. Обидві моделі розроблені й продаються в Китаї, тому CX-6e вже помітили в Києві.

Крім того, уже відома ціна абсолютно нової Mazda CX-5 2026 року –модель поки доступна лише в Австралії з початковою вартістю від 27 965 доларів США.

#Mazda2 Hatchback 2019 #Новини #Фото #Автоновинка