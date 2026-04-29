Представлено оновлену Mazda2 2026 року: краща "база" та нові технології

Як зазначає Mazda, головна зміна 2026 року – перегляд списку оснащення комплектацій. Найбільше виграли покупці базової версії Prime-Line. Тепер без жодних доплат власник отримує підігрів передніх сидінь (для ринків Центральної Європи), пасажирське крісло з регулюванням за висотою та дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням.

Також у “базу” додали задні електросклопідйомники та оновлену аудіосистему на чотири динаміки. Зовні лінійка Prime, Centre та Exclusive-Line тепер виглядає дорожче завдяки корпусам дзеркал, пофарбованим у колір кузова. Топові версії Homura та Homura Plus зберегли свій фірмовий стиль із чорними глянцевими акцентами на дзеркалах та в інтер'єрі, що додає салону сучасного преміального вайбу.

Безпека під наглядом інфрачервоної камери

Важливим кроком стало впровадження системи моніторингу водія, яка тепер є стандартною для всіх рівнів оснащення. Спеціальна інфрачервона камера стежить за обличчям водія, розпізнаючи ознаки втоми або відволікання від дороги. Дизайн кузова освіжили трьома новими кольорами: темно-сірим (Charcoal Grey), світло-сірим (Sky Grey) та незвичним зеленим (Fern Green).

Еталонна економічність: 3,7 літра на “сотню”

Технічна частина залишилася незмінною. Силова установка складається з 1,5-літрового бензинового атмосферника та електромотора сумарною потужністю 116 кінських сил. Витрата пального становить від 3,7 до 4,2 л/100 км у змішаному циклі, а розгін до 100 км/год – за 9,7 секунди.

Завдяки схемі повного гібрида, автомобіль здатен пересуватися на електротязі значну частину часу в міських заторах, не потребуючи зарядки від розетки. Виробництво оновленої “двійки” стартувало в березні 2026 року, і перші автівки вже з'являються в дилерських центрах.

Нагадаємо, що нещодавно в Європі дебютував електричний cедан Mazda-6e, а влітку з’явиться кросовер Mazda CX-6e. Обидві моделі розроблені й продаються в Китаї, тому CX-6e вже помітили в Києві.

Крім того, уже відома ціна абсолютно нової Mazda CX-5 2026 року –модель поки доступна лише в Австралії з початковою вартістю від 27 965 доларів США.