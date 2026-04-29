Представлена обновленная Mazda2 2026 года: лучшая "база" и новые технологии

Как отмечает Mazda, главное изменение 2026 года – пересмотр списка оснащения комплектаций. Больше всего выиграли покупатели базовой версии Prime-Line. Теперь без доплат владелец получает подогрев передних сидений (для рынков Центральной Европы), пассажирское кресло с регулировкой по высоте и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Читайте также: Японец в британском костюме: Mazda Miata "переодели" в винтажный Aston Martin

Также в “базу” добавили задние электростеклоподъемники и обновленную аудиосистему на четыре динамика. Внешне линейка Prime, Centre и Exclusive-Line теперь выглядит дороже благодаря корпусам зеркал, окрашенным в цвет кузова. Топовые версии Homura и Homura Plus сохранили свой фирменный стиль с черными глянцевыми акцентами на зеркалах и в интерьере, что добавляет салону современного премиального вайба.

Безопасность под наблюдением инфракрасной камеры

Важным шагом стало внедрение системы мониторинга водителя, которая теперь является стандартной для всех уровней оснащения. Специальная инфракрасная камера следит за лицом водителя, распознавая признаки усталости или отвлечения от дороги. Дизайн кузова освежили тремя новыми цветами: темно-серым (Charcoal Grey), светло-серым (Sky Grey) и необычным зеленым (Fern Green).

Эталонная экономичность: 3,7 литра на “сотню”

Техническая часть осталась неизменной. Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового атмосферника и электромотора суммарной мощностью 116 лошадиных сил. Расход топлива составляет от 3,7 до 4,2 л/100 км в смешанном цикле, а разгон до 100 км/ч – за 9,7 секунды.

Благодаря схеме полного гибрида, автомобиль способен передвигаться на электротяге значительную часть времени в городских пробках, не нуждаясь в зарядке от розетки. Производство обновленной “двойки” стартовало в марте 2026 года, и первые машины уже появляются в дилерских центрах.

Последние новости бренда Mazda:

Напомним, что недавно в Европе дебютировал электрический седан Mazda-6e, а летом появится кроссовер Mazda CX-6e. Обе модели разработаны и продаются в Китае, поэтому CX-6e уже заметили в Киеве.

Кроме того, уже известна цена абсолютно новой Mazda CX-5 2026 года –модель пока доступна только в Австралии с начальной стоимостью от 27 965 долларов США.