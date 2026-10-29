Радикальні зміни від Audi: німці готують справжній рамний позашляховик на базі Scout

Як повідомляє видання CNBC з посиланням на американських чиновників, виробництво нової моделі розгорнуть на потужностях підприємства у місті Блайтвуд. Саме туди материнський концерн Volkswagen Group зараз інвестує 2 мільярди доларів для відродження марки Scout.

Цікаво, що сама компанія поки тримає інтригу. Представники Scout Motors відмовилися коментувати ці чутки, а в Audi офіційно не підтвердили плани щодо збірки своїх авто на цьому конвеєрі.

Проте витік інформації стався на тлі заяви Дональда Трампа про будівництво іншого заводу Audi в Джорджії. Деталі про Південну Кароліну вказують на абсолютно інший проєкт – створення повноцінного рамного всюдихода на агрегатах Scout.

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Навіщо Audi рамний всюдихід

Співпраця зі Scout дасть німцям доступ до класичної рамної платформи, якої зараз просто немає в арсеналі бренду. Замість того, щоб переробляти існуючі кросовери з несучим кузовом на кшталт Q9, інженери зможуть створити безкомпромісний апарат для важкого бездоріжжя.

Нові моделі Scout Traveler та Terra від початку проєктуються як електромобілі, але з цікавим бонусом. Для тих, хто боїться застрягти в лісі з порожньою батареєю, передбачена версія з бензиновим генератором Harvester, який суттєво збільшує запас ходу далеко від цивілізації.

Генеральний директор Audi Гернот Долльнер раніше вже натякав на розширення лінійки. "Після запуску Q9 ми могли б подумати про наступні кроки та розширення нашого портфоліо в обох напрямках", – зазначив топменеджер, маючи на увазі спорткари та брутальні позашляховики.

Долльнер прямо назвав головних конкурентів майбутньої новинки – це Mercedes-Benz G-Class та Land Rover Defender. За його словами, такі специфічні моделі не продаються мільйонними тиражами, але приносять компаніям величезні прибутки.

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