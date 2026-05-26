Alfa Romeo официально подтвердила разработку нового хэтчбека C-класса

Новинка войдет в европейский компактный C-класс, где ей придется вести прямую конкурентную борьбу с такими признанными лидерами премиум-сегмента, как BMW 1 Series, Mercedes-Benz A-Class и Audi A3 Sportback, отмечает Carscoops.

Читайте также: Возвращение легенды: Сітгоёп официально возродит культовый 2CV как доступный электромобиль

Новейшая глобальная мегаплатформа STLA One

Пока что неназванный итальянский хэтчбек будет базироваться на передовой архитектуре нового поколения под названием STLA One (ранее известная в инженерных кругах как STLA Medium). Корпорация Stellantis разработала эту универсальную модульную структуру как основу для более чем 30 будущих моделей различных брендов, рассчитывая выйти на объемы производства более двух миллионов единиц к 2035 году. Архитектура адаптирована для создания машин субкомпактного, компактного и среднеразмерного сегментов (B, C и D-классы).

Ожидается, что конструкция STLA One станет коммерчески актуальной уже со следующего 2027 года. Она будет играть ключевую роль в будущем портфолио Alfa Romeo, хотя и разделит до 70% общих компонентов с аналогичными по размеру хэтчбеками следующего поколения от родственных брендов, в частности Peugeot 308 и Opel Astra. Главное преимущество новой платформы заключается в ее мультиэнергетичности. Данная архитектура способна одинаково эффективно интегрировать различные варианты силовых агрегатов:

Классические и гибридные версии: традиционные двигатели внутреннего сгорания будут работать в связке с современными мягкими и плагин-гибридными (PHEV) технологиями из актуального арсенала концерна.

Полностью электрические модификации: электрические версии хэтчбека (BEV) получат передовую 800-вольтную бортовую сеть, что обеспечит поддержку сверхбыстрой зарядки, и передовую архитектуру интеграции ячеек питания непосредственно в структуру кузова (cell-to-body) для снижения общего веса.

Наследие моделей 147 и Giulietta

Будущий хэтчбек создается как прямой идеологический преемник культовых исторических моделей Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo Giulietta. Предыдущая компактная модель Giulietta выпускалась в период с 2010 по 2020 годы на итальянском заводе в Лацио, разойдясь общим тиражом почти в 500 000 экземпляров. Она базировалась на платформе Fiat Compact, которая в различных длиннобазных модификациях и версиях 4x4 также послужила основой для многих американских моделей концерна, включая Dodge Dart, Chrysler 200, Jeep Cherokee и большие минивэны Pacifica и Voyager.

В то же время более ранняя модель 147, которую собирали на мощностях завода в Помильяно-д'Арко с 2000 по 2010 годы, прославилась своей экстремальной модификацией GTA. Тот легендарный хот-хэтч оснащался атмосферным бензиновым двигателем V6 мощностью 250 лошадиных сил.

Инсайдеры выражают надежду на появление мощной спортивной версии и у нового поколения хэтчбека. Однако, ввиду современных экологических норм и тренда на даунсайзинг, новый итальянский хот-хэтч в случае выхода точно обойдется без классического тяжелого мотора V6, положившись на высокопроизводительную электрифицированную или сугубо электрическую силовую установку. Точные сроки публичной премьеры, коммерческое название и детальные технические характеристики модели пока держатся в секрете.

Стратегия Stellantis "FaSTLAne 2030": в чем главный замысел?