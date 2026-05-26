Alfa Romeo офіційно підтвердила розробку нового хетчбека C-класу

Новинка увійде до європейського компактного C-класу, де їй доведеться вести пряму конкурентну боротьбу з такими визнаними лідерами преміум-сегмента, як BMW 1 Series, Mercedes-Benz A-Class та Audi A3 Sportback, зазначає Carscoops.

Читайте також: Повернення легенди: Citroёn офіційно відродить культовий 2CV як доступний електромобіль

Новітня глобальна мегаплатформа STLA One

Поки що неназваний італійський хетчбек базуватиметься на передовій архітектурі нового покоління під назвою STLA One (раніше відома в інженерних колах як STLA Medium). Корпорація Stellantis розробила цю універсальну модульну структуру як основу для більш ніж 30 майбутніх моделей різних брендів, розраховуючи вийти на обсяги виробництва понад два мільйони одиниць до 2035 року. Архітектура адаптована для створення машин субкомпактного, компактного та середньорозмірного сегментів (B, C та D-класи).

Очікується, що конструкція STLA One стане комерційно актуальною вже з наступного 2027 року. Вона гратиме ключову роль у майбутньому портфоліо Alfa Romeo, хоча й розділить до 70% спільних компонентів з аналогічними за розміром хетчбеками наступного покоління від споріднених брендів, зокрема Peugeot 308 та Opel Astra. Головна перевага нової платформи полягає в її мультиенергетичності. Дана архітектура здатна однаково ефективно інтегрувати різні варіанти силових агрегатів:

Класичні та гібридні версії: традиційні двигуни внутрішнього згоряння будуть працювати у зв'язці з сучасними м'якими та плагін-гібридними (PHEV) технологіями з актуального арсеналу концерну.

Повністю електричні модифікації: електричні версії хетчбека (BEV) отримають передову 800-вольтну бортову мережу, що забезпечить підтримку надшвидкої зарядки, та передову архітектуру інтеграції осередків живлення безпосередньо в структуру кузова (cell-to-body) для зниження загальної ваги.

Спадщина моделей 147 та Giulietta

Майбутній хетчбек створюється як прямий ідеологічний наступник культових історичних моделей Alfa Romeo 147 та Alfa Romeo Giulietta. Попередня компактна модель Giulietta випускалася в період з 2010 по 2020 роки на італійському заводі в Лаціо, розійшовшись загальним тиражем майже у 500 000 примірників. Вона базувалася на платформі Fiat Compact, яка у різних довгобазних модифікаціях та версіях 4x4 також послужила основою для багатьох американських моделей концерну, включаючи Dodge Dart, Chrysler 200, Jeep Cherokee та великі мінівени Pacifica і Voyager.

Водночас більш рання модель 147, яку складали на потужностях заводу в Помільяно-д'Арко з 2000 по 2010 роки, прославилася своєю екстремальною модифікацією GTA. Той легендарний хот-хетч оснащувався атмосферним бензиновим двигуном V6 потужністю 250 кінських сил.

Інсайдери висловлюють надію на появу потужної спортивної версії і у нового покоління хетчбека. Проте, зважаючи на сучасні екологічні норми та тренд на даунсайзинг, новий італійський хот-хетч у разі виходу точно обійдеться без класичного важкого мотора V6, поклавшись на високопродуктивну електрифіковану або суто електричну силову установку. Точні терміни публічної прем'єри, комерційна назва та детальні технічні характеристики моделі наразі тримаються в секреті.

Стратегія Stellantis "FaSTLAne 2030": в чому головний задум?