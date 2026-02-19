Новый Audi RS 5 разгоняется до 285 километров в час

Силовая установка сочетает 2,9-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 375 кВт (510 л.с.) и электромотор на 130 кВт. Гибридная система работает в связке с модернизированной восьмиступенчатой трансмиссией и новым полным приводом quattro, сообщает Auto24.

Мировая премьера технологии управления тягой

Главной технической новацией стала система quattro с Dynamic Torque Control на задней оси - это первая в мире серийная система электромеханического распределения крутящего момента между колесами. Она способна перераспределять тягу в зависимости от дорожной ситуации с частотой до 200 раз в секунду.

Новый центральный дифференциал постоянно поддерживает частичную блокировку, а задний дифференциал может мгновенно менять распределение тяги между колесами. В результате автомобиль демонстрирует высокую точность управления, стабильность и спортивную динамику даже в сложных условиях.

Шасси, подвеска и управляемость

Характер движения определяет комплексно настроенная подвеска RS с двухклапанными амортизаторами. Она одновременно обеспечивает комфорт в повседневной езде и жесткость при активном вождении. Уменьшенные крены кузова, быстрая реакция на изменение покрытия и оптимизированные передняя и задняя оси формируют спортивный характер модели. Автомобиль оснащается колесами диаметром 20 или 21 дюйм и мощными стальными или керамическими тормозами.

Выразительный дизайн и спортивный интерьер

Новый RS 5 примерно на 9 см шире стандартной модели A5, что подчеркивает его массивную осанку. Переднюю часть формируют трехмерная решетка Singleframe с сотовой структурой и функциональные воздушные каналы. Сзади установлен аэродинамический диффузор и спортивная выхлопная система с овальными патрубками.

Внешность дополняют затемненные матричные LED-фары с цифровой световой подписью,, которую можно настраивать самостоятельно. В салоне использованы спортивные сиденья, контрастные декоративные элементы и эксклюзивные материалы отделки.

Пакет Audi Sport и цифровые функции

Опционный пакет Audi Sport добавляет уникальные бамперы, двухцветные 21-дюймовые диски, спортивную выхлопную систему и расширенные возможности персонализации. В салоне появляется контрастная строчка и специальные декоративные акценты. Система Audi driving experience позволяет анализировать поездки на центральном 14,5-дюймовом дисплее, включая телеметрию и показатели управляемости.

Производство и старт продаж

Новый RS 5 будут производить в Германии на заводе в Неккарзульме. Заказы в Европе откроются в первом квартале 2026 года, а первые поставки запланированы на лето. Стартовая цена в Германии составляет от 106 200 евро за лифтбек и от 107 850 евро за универсал.