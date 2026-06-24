Авторынок стал прагматичным: что покупали украинцы в мае 2026 года

По данным Института исследований авторынка, в мае 2026 года украинский авторынок остался активным, но стал значительно прагматичнее. Покупатели легковых автомобилей чаще обращаются к вторичному рынку, продажи нового импорта снижаются, сегмент электромобилей переживает коррекцию, а тяжелая коммерческая техника, напротив, демонстрирует сильный рост.

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Авторынок вернулся к трезвому расчету

Май хорошо продемонстрировал новую логику украинского авторынка. Эмоциональных покупок стало меньше. Покупатели учитывают не только первоначальную стоимость, но и будущую ликвидность, расходы на топливо, сервис, страхование и риски перепродажи.

Именно поэтому внутренний рынок легковых автомобилей остается главной движущей силой. В то же время компании, работающие в сфере логистики, доставки, строительства и инфраструктурных проектов, напротив, – активизировали закупки коммерческой техники.

Легковые автомобили: вторичный рынок удерживает рынок

В мае украинцы приобрели 105 593 легковых автомобиля. Абсолютное большинство этого объема составили внутренние перепродажи — 78 455 машин. Это на 1,2% больше, чем в апреле, но на 5,7% меньше, чем в прошлом году.

Импорт подержанных легковых автомобилей также вырос в течение месяца. В мае в Украину ввезли 21 421 автомобиль с пробегом, что на 6% больше, чем в апреле. В то же время в годовом исчислении этот сегмент по-прежнему сокращается на 5%.

Новых импортных легковых автомобилей в мае зарегистрировали 5515. Это на 5,8% меньше, чем месяцем ранее, и сразу на 15,5% меньше, чем в мае 2025 года.

То есть покупатель стал более осторожным. Автосалоны для многих частных клиентов остаются слишком дорогостоящим решением, поэтому основная активность переходит на площадки по продаже подержанных автомобилей.

Украинское производство растет, но с низкой базы

Новых легковых автомобилей, произведенных в Украине, в мае зарегистрировали 202 единицы. В процентах это выглядит очень неплохо: плюс 19,5% по сравнению с апрелем и плюс 21,7% по сравнению с прошлым годом.

Но абсолютные объемы остаются очень небольшими. Поэтому говорить о полноценном восстановлении украинского легкового автопрома пока рано. Это скорее стабильная работа отдельных проектов крупноузловой сборки и корпоративных контрактов, чем массовое возвращение украинских автомобилей на рынок.

Электромобили: рынок переживает бурю после налоговых изменений

В мае украинцы приобрели 8515 легковых электромобилей. Этот сегмент остается заметным, но его структура резко изменилась.

Больше всего сделок состоялось внутри страны. Внутренние перепродажи электромобилей составили 5610 машин. Это на 16% меньше, чем в апреле, зато на 87,5% больше, чем год назад.

Такой контраст объясняется просто. Значительное количество электромобилей, завезенных ранее, теперь активно перепродается внутри Украины. Рынок уже имеет собственный оборот, а не живет только за счет свежего импорта.

Зато объем свежего ввоза электромобилей резко сократился. В мае было импортировано 2408 подержанных электрокаров, что на 50,2% меньше, чем в прошлом году. Новых импортных электромобилей зарегистрировали всего 497, и это минус 60,3% в годовом исчислении.

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Покупатель электромобиля стал более требовательным

После возврата НДС с 1 января 2026 года электромобили утратили часть своей ценовой привлекательности. Но дело не только в налогах.

Украинский покупатель стал внимательнее присматриваться к запасу хода, емкости батареи и возможности заряжать автомобиль дома. Машины с небольшими батареями уже не так легко продаются, как раньше. Зато спрос смещается в сторону электромобилей с батареями от 50–60 кВт·ч и более.

Также свою роль играют риски отключений электроэнергии. Часть покупателей уже воспринимает электромобиль не только как транспорт, но и как потенциальный резерв энергии для дома. Поэтому слабые батареи и небольшой запас хода становятся всё более серьёзным минусом.

LCV: малый бизнес покупает практичные фургоны

В сегменте легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонны в мае было зарегистрировано 4064 транспортных средства. Наибольшую долю традиционно заняли внутренние перепродажи — – 2227 машин.

Импорт подержанных LCV вырос до 1246 единиц. Это на 6,2% больше, чем в апреле, и на 7,6% больше, чем в мае прошлого года. Для малого бизнеса это вполне логично: фургон или микроавтобус нужен быстро, а новая машина зачастую слишком дорогая.

Новых импортных LCV зарегистрировали 538, что на 20,6% больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о том, что корпоративный спрос всё же жив. Но он остаётся избирательным: новую технику приобретают те, кто имеет доступ к финансированию или работает с крупными контрактами.

Украинское производство в этом сегменте сократилось за месяц почти на 45% – до 53 единиц.

Скорее всего, это пауза между партиями поставок для служб доставки, ритейла и корпоративных клиентов.

Грузовики свыше 3,5 тонн: сплошной рост

Сегмент грузовых автомобилей категорий N2 и N3, без седельных тягачей, в мае показал один из лучших результатов. Общий объем составил 2024 единицы.

Внутренние перепродажи выросли до 1454 машин. Это на 12,1% больше, чем в апреле, и на 13,8% больше, чем год назад.

Импорт подержанных грузовиков также вырос до 306 единиц. В годовом исчислении это плюс 31,3%.

Особенно заметным стал рост импорта новых грузовиков. В мае было зарегистрировано 97 новых импортных грузовиков, что на 136,6% больше, чем в прошлом году.

Этот сегмент напрямую реагирует на оживление инфраструктурных работ, производства, строительства и локальной логистики. Там, где техника приносит доход, бизнес готов инвестировать даже в сложных условиях.

Седельные тягачи: логистика наращивает мощь

В мае было зарегистрировано 1707 седельных тягачей. Наибольший объем пришёлся на внутренние перепродажи – 1028 единиц. Это на 21,1% больше, чем в апреле, и на 45,6% больше, чем в мае 2025 года.

Импорт подержанных тягачей также резко вырос. В мае было ввезено 583 таких машины, что на 54,6% больше, чем в прошлом году.

Это один из важнейших сигналов майского рынка. Украинская магистральная логистика активно обновляет парк и, похоже, расширяет возможности для работы на европейских маршрутах.

Новых импортных тягачей зарегистрировали 96. Это меньше, чем в апреле, но на 20% больше, чем год назад.

То есть месячное снижение может быть связано с графиками поставок или логистикой, но общий тренд остается положительным.

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Полуприцепы растут вместе с тягачами

Рынок полуприцепов почти зеркально повторяет динамику тягачей. В мае было зарегистрировано 1696 единиц.

Внутренние перепродажи составили 1060 полуприцепов, что на 31,7% больше, чем в прошлом году. Импорт подержанной прицепной техники вырос ещё сильнее – до 528 единиц, или плюс 59,5% в годовом исчислении.

Это логическая взаимосвязь. Если перевозчик покупает тягач, ему нужна и прицепная техника. Особенно если речь идет о расширении парка, а не просто о замене старой машины.

Украинские производители полуприцепов в мае зарегистрировали 28 новых единиц. В процентном выражении это на 100% больше, чем в прошлом году, хотя абсолютные объемы остаются небольшими. Сильная сторона местных производителей — гибкость и возможность изготавливать технику под конкретные запросы заказчика.

Автобусы: рынок живет тендерами

Автобусный сегмент в мае составил 536 единиц. Его динамика традиционно зависит от муниципальных программ, тендеров и плановых поставок.

Внутренние перепродажи снизились до 340 автобусов, что на 21,1% меньше, чем в прошлом году. Импорт подержанных автобусов, напротив, вырос до 135 единиц, или плюс 42,1% в годовом исчислении.

Наиболее интересная динамика – в новых автобусов украинского производства. В мае их зарегистрировали 51, что более чем вдвое больше, чем в апреле. Скорее всего, это результат заключения контрактов на школьные или городские автобусы.

Новые импортные автобусы практически исчезли с рынка. В мае их было всего 10. Для частных перевозчиков такая техника слишком дорогая, а окупаемость при нынешней стоимости топлива и тарифах остается сложной.

Мотоциклы: сезон в разгаре

Мотоциклетный рынок в мае продемонстрировал ожидаемую сезонную активность. Общий объем составил 11 919 единиц.

Больше всего было зарегистрировано новых импортных мотоциклов – 6097. Это на 10,4% больше, чем в апреле, и на 3,2% больше, чем в прошлом году.

Внутренние перепродажи также выросли – до 4548 единиц. В годовом исчислении это плюс 29,7%. Импорт подержанных мотоциклов составил 1273 единицы, что на 45,8% больше, чем в мае прошлого года.

Двухколесный транспорт всё чаще удовлетворяет потребности курьерской доставки, городских поездок и недорогой индивидуальной мобильности. Когда бензин дорожает, мотоцикл или скутер становится не только сезонной игрушкой, но и способом экономии.

Что показал авторынок Украины в мае