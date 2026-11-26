Как сообщает Офис Генерального прокурора, совместная работа украинских следственных и компетентных органов европейских стран дала конкретный результат.

Фигурантов, длительно скрывавшихся от правосудия в международном розыске, успешно передали украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

Прайс от 40 тысяч гривен до 7 тысяч долларов

Первый эпизод касается 28-летнего жителя Одесщины, возвращенного с территории Польши. По данным следствия, еще в 2023 году он вместе с сообщником наладил канал переправки мужчин, оценивая такой "билет" от 40 до 100 тысяч гривен с человека.

Организатор искал клиентов, а его напарник отвечал за логистику и подвоз к линии разграничения. Этот бизнес прикрыли пограничники, когда остановили сразу три попытки незаконного перехода семи человек.

Сообщник уже успел получить и отбыть наказание, тогда как главный фигурант скрылся за границу, где его в конце концов и задержали.

Бус прибыл из Польши (наверху) по специальному рейсу полиции. Чешские правоохранители также на границе передали из рук в руки (внизу) объявленного в розыск дельца. Фото: из материалов следствия

Второго организатора, 55-летнего мужчины, экстрадировали из Чехии. Он действовал по более современной схеме: искал желающих через социальные сети и вел координацию исключительно через популярные мессенджеры.

За свои услуги этот делец просил более солидную сумму – от 5 до 7 тысяч долларов с каждого клиента после успешного пересечения. Однако план провалился в начале 2025 года, когда на Береговщине была задержана группа из четырех его "подопечных". В настоящее время обвинительный акт относительно него уже направлен в суд.

Автомобили прикрытия и крипта не спасают

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные трансферные схемы в последнее время становятся все более изощренными, но финал обычно одинаков. Недавно на Хмельнитчине разоблачили дельцов, которые использовали автомобили прикрытия для разведки блокпостов, а оплату принимали исключительно на криптогаманке.

Еще один громкий случай произошел в Одесской области, где организатора задержали прямо в салоне его BMW. Как показывает практика, ни дорогие иномарки, ни сложные маршруты не гарантируют успеха в этом нелегальном бизнесе, а конфискация имущества становится логичным завершением столь сомнительных поездок.