Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, спільна робота українських слідчих та компетентних органів європейських країн дала конкретний результат.

Фігурантів, які тривалий час переховувалися від правосуддя у міжнародному розшуку, успішно передали українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Прайс від 40 тисяч гривень до 7 тисяч доларів

Перший епізод стосується 28-річного жителя Одещини, якого повернули з території Польщі. За даними слідства, ще у 2023 році він разом зі спільником налагодив канал переправлення чоловіків, оцінюючи такий "квиток" від 40 до 100 тисяч гривень з особи.

Організатор шукав клієнтів, а його напарник відповідав за логістику та підвезення до лінії розмежування. Цей бізнес прикрили прикордонники, коли зупинили одразу три спроби незаконного переходу сімох осіб.

Спільник уже встиг отримати та відбути покарання, тоді як головний фігурант втік за кордон, де його зрештою і затримали.

Бус прибув із Польщі (вгорі) спеціальним рейсом поліції. Чеські правоохоронці також на кордоні передали з рук в руки (внизу) оголошеного в розшук ділка. Фото: з матеріалів слідства

Другого організатора, 55-річного чоловіка, екстрадували з Чехії. Він діяв за більш сучасною схемою: шукав охочих через соціальні мережі та вів координацію виключно через популярні месенджери.

За свої послуги цей ділок просив соліднішу суму – від 5 до 7 тисяч доларів з кожного клієнта після успішного перетину. Проте план провалився на початку 2025 року, коли на Берегівщині затримали групу з чотирьох його "підопічних". Наразі обвинувальний акт щодо нього вже скеровано до суду.

Автомобілі прикриття та крипта не рятують

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні трансферні схеми останнім часом стають дедалі витонченішими, але фінал зазвичай однаковий. Нещодавно на Хмельниччині викрили ділків, які використовували автомобілі прикриття для розвідки блокпостів, а оплату приймали виключно на криптогаманці.

Ще один гучний випадок стався на Одещині, де організатора затримали прямо в салоні його BMW. Як показує практика, ні дорогі іномарки, ні складні маршрути не гарантують успіху в цьому нелегальному бізнесі, а конфіскація майна стає логічним завершенням таких сумнівних поїздок.