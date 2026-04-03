Как сэкономить дизель: восемь советов для фермеров на фоне роста цен

Основной совет аграриям направлен на оптимизацию использования дизеля. Это прозвучало на фоне тревожных прогнозов людей знающих: на этой неделе европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен предупредил о возможной нехватке топлива в странах ЕС.

Украина исключением не стала. Здесь также ситуация не из лучших. Эксперты отрасли на странице нидерландского издания LandbouwMechanisatie указали на восемь простых, но эффективных способов экономии.

Низкая скорость

Прежде всего советуют работать на более низких оборотах двигателя – в диапазоне максимального крутящего момента (1300–1600 об/мин). Это позволяет сохранить мощность, но уменьшить расход топлива.

Также не стоит прогревать современные тракторы - достаточно сразу начинать движение в щадящем режиме.

Не зарываться в землю

Существенную экономию дает и меньшая глубина обработки почвы. Например, уменьшение вспашки на 20–25% позволяет сэкономить до 10% дизеля без потери урожайности.

Многочисленные исследования показывают, что вспашка на глубину 28-30 см не приводит к более высоким урожайностям. 25 см достаточно глубоко; многие фермеры сейчас пашут на глубину 20-22 см.

Бесступенчатая трансмиссия

Стоит эффективнее использовать автоматические режимы бесступенчатых трансмиссий (CVT), которые сами подбирают оптимальные параметры работы двигателя. Дополнительно помогают экорежимы и ограничители нагрузки.

Ограничение холостого хода

Отдельное внимание – холостому ходу. По данным производителей, тракторы простаивают до 40% времени, расходуя топливо без пользы. Если остановка длится более 3 минут – двигатель лучше выключить.

Ограничить скорость

На дорогах не стоит превышать скорость 40 км/ч: выигрыш во времени минимальный, а расход топлива значительно больше. Важно также правильно регулировать давление в шинах: выше – для дороги, ниже – для поля.



Фильтры и охлаждение

Регулярное обслуживание тоже влияет на экономию: чистые фильтры и радиаторы уменьшают нагрузку на двигатель.

Снимите ненужный балласт

И еще один фактор влияния – лишняя масса. Каждая дополнительная тонна балласта увеличивает расход топлива примерно на 1 л/ч, поэтому его стоит использовать только при необходимости.

Поток масла



Не каждому орудию нужен полный поток масла. Поэтому настройте поток масла к орудию на экране и установите время подачи на минимум.

Соблюдение этих советов позволяет существенно сократить расход дизеля без потери эффективности работы.